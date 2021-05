Rally Nederlandse herbeleggingsindex loopt dood

Op korte termijn loopt de opmars van Nederlandse aandelen dood. De AEX Total Return Index stagneert.

Technisch zette de Nederlandse herbeleggingsindex eind vorige week een nieuw all-time high neer. Maar het nieuwe koersrecord werd niet vastgehouden.

De technische plaatjes van de AEX Total Return Index voor de lange termijn staan nog steeds recht overeind. De twijfel zit vooral op de korte termijn, waar veel aarzeling optreedt.

Bovendien loopt het seizoenseffect ten einde. In de periode tussen oktober en april/mei presteren de beurzen doorgaans het best, in vergelijking met de andere maanden.

Dividenden herbelegd

Op de Nederlandse aandelenbeurs hebben we twee belangrijke graadmeters. Iedereen kent uiteraard de 'gewone' AEX prijsindex. Maar in de luwte is er de minder bekende AEX Total Return Index. Dat is dezelfde AEX, maar dan met de dividenden herbelegd.

Eigenlijk is de AEX Total Return Index veel representatiever voor de voortgang van de Nederlandse economie, dan de 'gewone' AEX prijsindex. Jaarlijks loopt de AEX Total Return Index vanwege de dividendcomponent enkele procenten voor op de AEX-index. In Europa worden bijvoorbeeld ook bij de Duitse DAX de dividenden herbelegd.

Op korte termijn lijkt de opmars van de Nederlandse herbeleggingsindex dood te lopen. In de afgelopen weken vormde de AEX Total Return index wel licht hogere toppen, maar dit gebeurde zonder overtuiging.

Het technische plaatje op korte termijn geeft dan ook een zijwaarts verloop aan, op de grafiek hieronder gemarkeerd met de twee blauwe lijntjes.



Vandaag bekijk ik de AEX Total Return Index

Total Return Index korte termijn: consolidatie

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) maakt even een pas op de plaats, maar ligt er technisch bezien niet onaardig bij.

Zolang de AEX Total Return index hogere koersbodems weet te vormen, blijven we opwaarts kijken. Dit geeft aan dat er nog steeds op hogere niveaus wordt gekocht.

Om de oude stijgende trend voort te kunnen zetten, moet de AEX Total Return index breken en sluiten boven de laatste koerspiek rond 2.562,79 punten (gevormd op 29 april).

Lange termijn Total Return Index: nog steeds sterk

De afgelopen jaren is de AEX Total Return Index hard opgelopen. Vlak voor het uitbreken van de coronapandemie werd nog een all-time high neergezet op 2.193,14 punten. Daarna ging de beurs hard onderuit. Slechts één maand later stond de herbeleggingsindex 38% lager op 1.352,96 punten.

Medio 2020 herstelde de index naar 2.075 punten. Daar bleef de Nederlandse beurs een paar maanden hangen. Maar vanuit een technisch perspectief wel met een duidelijk hogere bodem rond 1.883,85 punten (het low van 25 september).

Uiteindelijk heeft de Nederlandse herbeleggingsindex ook de top van vorig jaar gebroken. Dat gebeurde in de de eerste beursweek van 2021: toen brak de AEX Total Return Index boven haar oude koersrecord van 21 februari op 2.193,14 punten. Het technische plaatje heeft hiermee een positieve impuls gekregen.



De technische plaatjes voor de lange termijn zijn nog steeds positief. De twijfel zit enkel op de korte termijn, waar we aarzeling zien.

