Slotcall: Tech onderuit

Het ging de AEX (-0,9%) vandaag niet van een leien dakje. De chippers hebben last van een forse tegenwind en daarmee waren ASMI (-2,7%), ASML (-3,4%) en Besi (-3,5%) vandaag een blok aan het been van de grootste Nederlandse index. Dat ook RELX (-1,2%) en Philips (-3,0%) – die respectievelijk voor zo’n 7,4% en 6,2% meewegen in de AEX – vandaag een dalende koers moeten verkroppen, helpt dan uiteraard ook niet mee. De Nederlandse beurs moest vandaag dan ook het onderspit delven ten opzichte van zijn Europese collega’s. Tech minder populair Het Damrak barst van de techaandelen. De laatste tijd zijn het juist de techaandelen – waaronder de big five: Facebook (-3,7%), Apple (-1,5%), Amazon (-2,3%), Microsoft (-0,9%)en Alphabet (-2,4%) – die onder druk staan. Dit is met name te wijten aan de belastingplannen van Biden. Als het aan hem ligt gaan deze grote jongens meer belasting betalen. Volgens Goldman Sachs strateeg David Kostin zou dit ertoe leiden dat de verdiensten van deze techgiganten in 2022 met zo’n 9% dalen. Daarnaast helpt de privacy-update van Apple voor zijn besturingssysteem IoS ook niet mee. Alphabet en met name Facebook kunnen hun advertenties daardoor minder goed targeten. Dit gaat de prijs per verkochte advertentie vermoedelijk in het tweede kwartaal al drukken. ICT-schaarste zorgt voor kansen én risico's bij Ordina De afgelopen tijd heeft de koers van Ordina (+6,7%) een aardig ritje omhoog gemaakt. De voornaamste reden is de recente koersdoelverhoging naar €5,00 van ING. Een ambitieus koersdoel, gezien de het risicoprofiel van Ordina. ICT’ers zijn schaars in deze alsmaar verder digitaliserende maatschappij, en Ordina heeft dan ook moeite om personeel binnenboord te houden. Het bedrijf heeft nu bijvoorbeeld nog maar half zoveel personeel als twaalf jaar geleden. De schaarste biedt overigens ook kansen, gezien de ICT-dienstverlener goede prijzen kan vragen en om werk zit Ordina niet verlegen. In hoeverre de kansen opwegen tegen de risico’s leest u in de analyse van Niels Koerts hieronder. Ordina: het gaat wel erg hard #Ordina https://t.co/2069OyEIRN — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 10, 2021 Sterke cijfers maar dalende koers voor PostNL PostNL (-5,6%) publiceerde vandaag zijn definitieve Q1-cijfers. Grote verrassingen zaten hier niet meer bij. Wel kondigde de postbezorger aan versneld te willen investeren in digitalisering. Minder geld naar de beleggers dus. Dat lijkt ook – samen met wat winstnemingen - de voornaamste reden voor de koersdaling van vandaag. De definitieve eerstekwartaalcijfers benadrukken namelijk vooral het topkwartaal dat PostNL achter de rug heeft. IEX-analist Martin Crum nam naar aanleiding van de definitieve Q1-cijfers PostNL nog eens onder de loep. Lees vooral zijn uitgebreide analyse van PostNL. Rentes De Nederlandse tienjaarsrente stijgt weer een basispunt tot -0,06. Brede markt De AEX verliest 0,9% en daarmee zijn we de slechtst presterende beurs van Europa.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt weer 6,7% en noteert nu 17,8 punten.

De beurzen in Amerika laten een verdeeld beeld zien: S&P 500 (-0,1%), Dow Jones (+0,8%) en Nasdaq (-1,6%).

De euro daalt een kleine 0,1% en noteert 1,216 ten opzichte van de dollar.

Goud klimt 0,4% een beetje en zilver blijft met +0,0% zelfs vrijwel helemaal vlak liggen.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,3%) dalen allebei een beetje.

Bitcoin (+0,5%) daalt lichtjes. Het Damrak: Aegon (+0,5%) heeft vandaag voorbeurs aangekondigd een nieuw obligatieprogramma te lanceren.

Het was Adyen (-3,8%) die binnen de AEX het meeste verloor.

Staalaandelen zijn dit jaar niet te houden. Ook vandaag speren ArcelorMittal (+2,4%) en in mindere mate Aperam (+0,7%) omhoog.

Unibail wist met +3,3% juist mooi te plussen.

Het vermoeden is dat de sportscholen over acht dagen de deuren weer mogen openen, waardoor Basic-Fit de dag 2,7% in de plus sloot. Dit betekent een nieuwe hoogste koers ooit.

Galapagos (-6,2%) maakte vandaag een flinke koersdaling mee. Een koersdaling waar ik zo gauw geen reden voor kan noemen. Samen met PostNL waren deze twee midcappers de hekkensluiters binnen de AMX.

Ordina (+6,7%) verslaat Eurocommercial Properties (+6,2%) nipt als winnaar van het Damrak. Laatstgenoemde is sinds eind november bijna verdriedubbeld.

(+6,7%) verslaat (+6,2%) nipt als winnaar van het Damrak. Laatstgenoemde is sinds eind november bijna verdriedubbeld. Alfen (-1,5%) is dit jaar met een verlies van 31%ruimschoots het slechtst presterende aandeel van de Nederlandse beurs. Komende woensdag presenteert de energiespecialist zijn eerstekwartaalcijfers. Analist Niels Koerts rekent op een omzet van €55 miljoen, maar houd een slag om de arm. Mogelijk zijn er vanwege de pandemie de nodige opdrachten uitgesteld. Adviezen Air France-KLM: naar €3,80 van €4,40 en verkopen - ABN Amro

Aperam: naar €46 van €40 en houden - Jefferies & Co

PostNL: naar €4,90 van €4,50 en kopen - KBC Securities

ING: naar €13 van €12 en kopen - Morgan Stanley

Euronav: naar €12,50 van €12,40 en kopen - Kepler Cheuvreux

ArcelorMittal: naar €30,40 van €26 en kopen - Keybanc Agenda Event Consensus China inflatie CPI apr +1,0% YoY China inflatie PPI apr +6,6% YoY Thyssenkrupp Q1-cijfers E.ON Q1-cijfers Agfa Geveart Q1-cijfers KBC Q1-cijfers Befimmo Q1-cijfers Vastned Belgium notering ex-dividend Duitsland ZEW economisch sentiment mei 79,0 EIA Short term energy outlook

