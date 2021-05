PostNL in de prik, commodities en coins stelen show voorbeurs

De futures bekennen nu amper kleur, nadat er vrijdag weer records op de borden stonden en een weekend zonder veel nieuws.

Deze week doen we het op het Damrak nog met cijfers van onder andere PostNL, Aegon, Ahold Delhaize, ABN Amro, Alfen, SBM Offshore, Sif en Pharming. Wie nog op vele extra's had gerekend, komt wel bedrogen uit. PostNL berichtte een maand geleden al dat Q1 boven verwachting was en bevestigt dat vandaag.

Voorbeurs zijn er nu twee dingetjes die er uit spingen. Ten eerste vliegen commodities maar door:

Van gisteren, to super cycle, or not to super cycle?



Zaterdag presenteerde Elon Musk Saturday Night Live en zei hij er niks over. Dogecoin kelderde met een derde. En toen werd het zondag. Bloomberg:

The rise of the cryptocurrency Dogecoin has reached a new level after the token was used to pay for a lunar satellite launch. SpaceX, Elon Musk’s commercial rocket firm, will embark on a Moon voyage in 2022 carrying a so-called cubesat -- a mini-satellite used for space research -- from Geometric Energy Corp. that’s been paid for entirely in Dogecoin.

SpaceX accepts Dogecoin as payment to launch 'DOGE-1 mission to the Moon' next year https://t.co/FAWJ6ARcK6 — CNBC (@CNBC) May 9, 2021

De opening dan en hier is nog van alles mogelijk. We doen het deze week inderdaad met de laatste cijfers en paar macrocijfers, Het stelt op papier allemaal niet zoveel voor. Inflatie, rentes en waarderingen, daar gaat het momenteel om en daar heb ik het in mijn vooruitblik van gisteren uitgebreid over.

Marktbreed ziet u een wisselend Azië en vooral fluitende grondstoffen. De dollar weet nog niet aan te trekken na dat zeperdje vorige week en het is weer raak bij de coins:

Bitcoin +2,4%

Ethereum: +17,7%

Dogecoin -6,8%

Inflatiegedachten op de vroege ochtend? De rentes trekken aan.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:46 Miljardensubsidie Den Haag voor opslag CO2 - media

07:19 PostNL bevestigt sterke jaarstart

06:59 Productie Nederlandse industrie groeit

06:56 Europese beurzen openen hoger

06:50 158 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

09 mei Video: extreme volatiliteit in mei in verschiet

09 mei Inflatie- en bedrijfscijfers op de agenda

09 mei 157,7 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

08 mei Oliepijpleidingen VS geraakt door cyberaanval

08 mei Fitch handhaaft kredietrating Frankrijk

08 mei Voormalig B&S-CEO Meulman neemt belang in Vastned

08 mei Massachusetts Financial Services kleiner in Euronext

08 mei Bank of America meldt groter belang in Just Eat Takeaway

08 mei PostNL in Belgie vervolgd voor sociale fraude koeriers - media

08 mei Bijna 157 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

07 mei Wall Street schudt zwak banenrapport af

07 mei AEX scherpt record aan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 PostNL Q1-cijfers

09:00 Philips notering €0,85 ex-dividend

09:00 TKH notering ex-dividend

09:00 AMG notering €0,10 ex-dividend

14:00 BioNtech Q1-cijfers

18:00 Euronext Q1-cijfers

En dan nog even dit

Dit is wel een dingetje?

Gasoline futures jump as much of vital pipeline remains shutdown following cyberattack https://t.co/6Ri7ZjQ0jY — CNBC (@CNBC) May 9, 2021

Shell en Exxon:

Dutch govt grants $2.4 bln in subsidies to huge carbon storage project https://t.co/rPDC86317t pic.twitter.com/jx65Aq0dcd — Reuters Business (@ReutersBiz) May 10, 2021

+35%:

Om de commodities prijsstijgingen in perspectief te plaatsen:

Lumber prices have more than quadrupled over the past 12 months, causing the price of an average new single-family home to increase by $35,872 (source: National Association of Home Builders). pic.twitter.com/pBNqlxSTZs — Charlie Bilello (@charliebilello) May 7, 2021

Boetes:

Beijing slaps fines on tutoring apps backed by Tencent and Alibaba https://t.co/xfwoqeefAZ — Bloomberg Markets (@markets) May 10, 2021

Bij deze:

Here's how to tell the difference between Bitcoin and Ethereum https://t.co/w9NBls0cQm — Bloomberg Markets (@markets) May 10, 2021

Daar zit wat in:

“It is the world's biggest EV market already.”



Could smartphone makers be Tesla's new competitors? @petevercoe explains how China’s tech giants from Huawei to Xiaomi are betting $19 billion on electric cars https://t.co/XPXRnEtTs8 pic.twitter.com/sPDgQRih5X — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) May 10, 2021

Tot slot:

What is the e-CNY, China's digital currency created by its central bank?@nicolesyLIVE explores how it could work, who gets to use it and the challenges it could run up against https://t.co/S1HRd4Vhz3 @Quicktake pic.twitter.com/q5pHNIUISx — Bloomberg (@business) May 10, 2021

Veel plezier en succes vandaag.