Wall Street's all-time highs bevestigen sterke technische conditie

Wat een geforceerde AEX future opening. Stond er eerst nog een mooie koers 717.17. Nu staat er iets met 713. Gaan ze weer tekeer? Duitse Yields. Ja ja ja. O jee. Ukkie Yields gaan ook tekeer. Naszakkie future is zo maar 90 punten kwijt geraakt. Als iemand deze tegenkomt met een Apple air tag, dan weten we vanzelf waar ze liggen. Zo wie zo wordt het tijd voor een grotere correctie. De middel lange termijn parameter is erg uitbundig, misschien wel te uitbundig. Eerst de verdere ontwikkling afwachten. Zag ie hoe heten ze dodge coin? Pure speculatie. Gaat goed en gaat fout, maar als het fout gaat, is de ellende groter dan de impact als het goed gaat. Het worden interessante dagen. Het viel me op dat het qua koers minder gaat met Intel, en dat is als het goed is een klant van wie ook al weer? Het viel me ook op dat de concurrenten van dat zelfde fonds de mooie uptrend van dat fonds duidelijk niet kan bij benen. Concurrenten is niet geheel het juiste woord, aangezien iedereen een eigen stuk specialisatie heeft, u moet het dus iets breder in de markt zien. Als we gaan dalen met zeg 3 a 5%, hoeveel verliezen we dan? $3 a $5 trillions, met stijgende yields, met stijgende schulden, met stijgende Everything op Aarde. Hmm. Dat klinkt niet goed. Nog meer gaten die gevuld moeten worden. En het worden en zijn Enorme Geld Gaten die gevuld moeten worden. Ik zag dat zelfs Black Holes dit als een serieuze concurrent ziet, maar voorlopig zien ze zich als krachtiger dan een Centrale Bank Printer. Oh oh. Zag ik 13.666 voor de Nasdaq future. Besi deed volgens mij een paar dagen geleden 66.66. Ook eng. Nee dan is die AEX 717.17 veel mooier.