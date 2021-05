Wall Street's all-time highs bevestigen sterke technische conditie

Bericht delen via:

Nieuwe records voor de Dow en de S&P500 bevestigen de sterke technische conditie.

Ondanks een zwak banenrapport op vrijdag, weten de belangrijkste barometers op Wall Street nieuwe records te vestigen. Zowel de Dow Jones als de S&P 500 eindigden vorige week op een nieuw all-time high, die de krachtige technische plaatjes valideren.

Rentevrees ebt weg

Door het zwakke banencijfer zou de Federal Reserve nu minder snel de rente verhogen, zo is de verwachting van marktkenners.

Beleggers zijn ervan overtuigd dat aandelen goed zullen presteren zolang centrale banken de deur wagenwijd open houden.

Overigens blijft technologie op Wall Street licht achter. De Nasdaq Composite index staat 3% onder haar all-time high. De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, moet nog 2,5% overwinnen.

Vandaag leg ik de belangrijkste beursbarometers van Wall Street op mijn werkblad: Dow Jones, S&P 500 index, Nasdaq Composite index en Transportation index.

Dow Jones weet de stijgende trend te valideren

De Dow Jones weet de stijgende trend te hervatten nu de consolidatie van de afgelopen periode aan de bovenzijde is verlaten. De Dow Jones signaleerde met de uitbraak boven de voorgaande top een verbetering.

De oude uptrend is opgepakt, waardoor verdere koersstijgingen worden verwacht. Het eerste berekende koersdoel ligt rond 40.000 punten.

Steun ligt rond 33.687,00 punten (de bodem van 20 april).



S&P 500-index hervat stijgende trend

De S&P 500-index slaagt er in om fors hogere toppen en bodems te vormen. De kleinste terugval wordt al benut om opnieuw (bij) te kopen. De recente uitbraak boven de top van eind april geeft de opmars een verse impuls.

We houden rekening met een rally richting het berekend koersdoel van 4.500 punten. Ook hogere niveaus zijn mogelijk.

Steun ligt rond 4.118,47 punten (de bodem van 20 april). Met dit sterke technische plaatje handhaven we een positieve visie op Wall Street.







Nasdaq Composite index moet horde 14.175,12 overwinnen

De Amerikaanse technologiebeurs, Nasdaq Composite index, heeft binnen de neutrale trend, rond de weerstand van 14.175,12 punten (gevormd op 16 februari), het koersdoel bereikt.

Het vlakke technische plaatje krijgt een positieve impuls indien deze laatste top rond 14.175,12 punten wordt gebroken.

In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien. De Amerikaanse technologiebeurs, Nasdaq Composite index, heeft pas steun rond 12.786,81 punten (de bodem van 25 maart).











Transportation index hervat de stijgende trend

De NY Transportation index heeft de oude stijgende trend hervat nu een voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken. Hiermee is een verbetering is opgetreden. De NY Transportation index vormt weer hogere toppen en bodems.

Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting de weerstand van 6.800,00 punten (berekend koersdoel). Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van 6.192,30 punten (de bodem van 20 april) overeind blijft.