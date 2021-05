Cijfers en drukte voorbeurs en Fed waarschuwt voor beurs

De futures openen hoger en kijk eens wat voor waarschuwing we van wie krijgen.

Asset prices may be vulnerable to significant declines should risk appetite fall, the central bank said.

Ja, de de Fed waarschuwt u voor beursrisico en doet zelden zo expliciet - de laatste keer was Alan Greenspan's irrational exuberance uit december 1996? - maar wie had deze nog niet zelf bedacht? Maar goed, het staat er wel luid en duidelijk. Eens zien wat voor track record deze waarschuwing gaat krijgen.

Voorzichtig met assets, cash is ook geen optie, maar waar we dan wel ons in geld in moeten douwen, zegt ze er dan weer niet bij. Coins? Lijkt me sterk dat de Fed dit betaalt. En oh ja, hoe komt het dat alles zo duur is, heb je dáár wel eens over nagedacht, beste centrale bank? Hint: iets met een spiegel.

Booming stocks, internet-driven “meme” investments and the black box of hedge fund financing pose increasing risks as the U.S. economy emerges from the coronavirus pandemic and investor appetite soars, the Federal Reserve warned on Thursday in its latest report on financial stability.

Het gaat maar door met cijfers, het is weer druk voorberus. Net als moeders ArcelorMittal presenteert roestvrijstalen dochter Aperam mooie en beter dan verwachte Q1-cijfers. Ze verwacht een nog beter Q2. Enige minpuntje is dat de vrije kassstroom is gezakt.

Eurocommercial Properties:

Galapagos maakt zowaar een nettowinst bekend. Ik citeer ABM Nieuws:

"Afgelopen maanden hebben we een herijking van onze portfolio en ontwikkelingsplannen doorgevoerd naar een pijplijn met een meer gebalanceerd risicoprofiel.

We blijven ons richten op nieuwe targets om de onvervulde medische behoeften bij ontstekingsziekten, fibrose en nieraandoeningen aan te pakken. Bovendien blijven we ons volledig inzetten voor de commercialisering van Jyseleca in Europa", zei CEO nno van de Stolpe.



De bestuurder zei de klinische pijplijn na een evaluatie van de omvang en het risicoprofiel te heroriënteren, wat volgens hem zal gaan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.

De opening is niet des Fed's moet ik zeggen? Hoger na weer records op Wall Street.



Marktbreed is er niet veel bijzonders, of het moet zijn dat commodities maar blijven gaan. De dollar is ietsje verzwakt en dan de coins nog:

Bitcoin -0,4%

Ethereum -1,8%

Dogecoin -4,9%



De rentes bekennen nog geen kleur:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Siemens dat de outlook verhoogt en Beyond Meat deed -7,0% op haar cijfers:

08:05 AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

08:00 Stevige winstgroei voor Credit Agricole

07:51 Novisource ziet resultaten aantrekken

07:41 Siemens verhoogt outlook

07:24 Aperam presteert fors beter dan verwacht

07:21 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel OCI

07:05 Europese beurzen openen hoger

07:00 Bijna 156 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:54 Chinese import stijgt harder dan export

06:51 Japanse dienstensector krimpt minder hard

06:49 Groei Chinese dienstensector trekt verder aan

06 mei GoPro verkleint verlies

06 mei Pandemie drukt op resultaten Beyond Meat

06 mei Galapagos boekt winst

06 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

06 mei Wall Street hoger gesloten

06 mei Olieprijs lager gesloten

06 mei Wall Street koerst af op licht hoger slot

06 mei Europese beurzen blijven dicht bij huis

06 mei Alfen benoemt commercieel directeur

06 mei Tech onder druk in rode AEX

06 mei Jaarvergadering DSM keurt dividendvoorstel goed

De agenda met het Payroll Report:

03:50 China export apr +35,5% YoY

03:50 China import apr +23,3% YoY

08:00 Aperam Q1-cijfers

08:00 ECP Q1-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie mrt

08:00 Siemens Q1-cijfers

08:00 Adidas Q1-cijfers

08:00 BMW Q1-cijfers

08:00 Credit Agricole Q1-cijfers

10:30 VK construction PMI apr 54,6

14:30 VS Payroll Report apr +925K

14:30 VS loongroei apr +0,1% MoM

14:30 VS werkloosheidspercentage apr 5,8%

En dan nog even dit

Niks bijzonders dus :-)

Dow hits record, cyclicals rise on jobless claims data https://t.co/7DwRIIEVac pic.twitter.com/RFr4ZEtwtw — Reuters Business (@ReutersBiz) May 7, 2021

Vink:

JUST IN: China’s exports rise more than expected in April and imports climb, reflecting strong domestic and international demand and surging commodity prices https://t.co/zkSo3gICDM pic.twitter.com/ejsJBR87us — Bloomberg (@business) May 7, 2021

Nog steeds, of wanneer niet?

Treasury sell off in February highlights ongoing liquidity risk -Fed https://t.co/f394kr7ws0 pic.twitter.com/AIFV4SGSPp — Reuters Business (@ReutersBiz) May 7, 2021

Dit gaat ten koste van de winst:

Biden says 25% to 28% corporate tax rate could pay for investments https://t.co/D5lMaRXjxf pic.twitter.com/5zLlrlpvBb — Reuters Business (@ReutersBiz) May 7, 2021

Zodra het woord easy valt, moet u altijd opletten:

If crypto cracks in the summer, this may be "one of the easiest shorts there is" (via @TradingNation) https://t.co/UlBu2xOeb5 — CNBC (@CNBC) May 7, 2021

Dat is snel:

After a day of requests and a few hours of work, a lumber futures contract was born. https://t.co/6DZRE3Vs73 — Bloomberg (@business) May 6, 2021

Daar gaan ze:

Dit is er ook zo eentje. Ja, overal zijn er inflatietekenen:

Used-car prices just saw their biggest monthly price increase in at least 68 years, UBS estimates https://t.co/wONf5VKHSF — Business Insider (@BusinessInsider) May 6, 2021

Dalingen, bear market en uitstroom van klanten, ze heeft betere tijden gekend.

Cathie Wood took the investing world by storm last year. But 2021 has not been so kind to the ARK Innovation ETF.



Watch @CathieDWood on @CNBCClosingBell Friday at 3 PM. https://t.co/IRIDqQ2xXp pic.twitter.com/QHpvZPMg7f — CNBC (@CNBC) May 7, 2021

Veel plezier en succes vandaag.