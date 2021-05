Grondstoffen de lucht in. Ligt er inflatie op de loer?

Economen krijgen slapeloze nachten van de krachtige rally's in grondstoffen, die inflatoire druk signaleren.

Vanuit technisch perspectief zijn er meerdere signalen die menig econoom zorgen baren:

Een sterke opleving van energieprijzen

Industriële grondstoffen die door het dak gaan

Kapitaalmarktrente is aan het uitbodemen

Forse stijging van de dollarkoers

Snelle economische groei

Dreigt er nu inflatie? Economen maken zich in elk geval zorgen over de vraag of de economie niet oververhit raakt door alle overheidsstimuli. Een te snelle economische groei kan leiden tot oplopende inflatie.

Afgelopen week gaf Yellen, Amerikaanse minister van financiën, aan dat de rente misschien iets zou moeten stijgen om de economie wat af te remmen. Beleggers schrokken zich een hoedje, hoewel Yellen deze uitspraken later heeft afgezwakt.

Kenners zijn nog aan het onderzoeken hoe het precies zit. As we speak zetten de rally's in industriële grondstoffen door, meestal geen indicatie dat het economisch slecht gaat. Deze week liep de olieprijs met 2,5% op, steeg aluminium 1,5% in waarde en nam de koperprijs met 2% toe.

Industriële metalen door het dak

Of de economie overuren draait is niet een vraag die je aan een technisch analist moet stellen. Maar mijn grafieken leggen wel veel bloot.

Opvallend is dat de UBS Commodity Index, die wereldwijd de koersontwikkeling van grondstoffen volgt, de afgelopen 12 maanden met ruim 70% is opgelopen. Dat zegt wel iets

Bovendien hebben industriële metalen zich afgelopen jaar ook spectaculair ontwikkeld, met koersstijgingen van 60% voor aluminium en een ruime verdubbeling voor de koperprijs.

En u heeft het vast al gemerkt aan de pomp; de benzineprijs nadert de €2 per liter. Hiermee komt het record van oktober 2012 dichterbij. Ook andere energieprijzen rijzen de pan uit.

Een vat ruwe Brent-olie kost momenteel bijna $70, nagenoeg het hoogste niveau in ruim 12 maanden. Vorig jaar maart, op het dieptepunt, noteerde Brent nog rond $20 per vat.

Dollar trekt aan

Ook de dollarkoers is van invloed op de benzineprijs. De euro/dollar is ten opzichte van 2012 flink gedaald. Aan het begin van vorige decennium noteerde de euro nog rond 1,60, versus 1,20 nu.

In het spiegelbeeld hiervan is de dollar dus flink opgelopen. Dat tikt dus dubbelhard aan, aangezien de meeste grondstoffen in Amerikaanse dollars verhandeld worden.

Technisch stuit de olieprijs op een zware barrière rond $70,24 (de top van 6 januari 2020). Een paar maanden geleden bleef de olieprijs nog onder deze barrière steken. Ik wees er in maart al op.

Punt voor Yellen

Breekt de olieprijs thans door deze technische horde, dan is het oppassen geblazen. Waarschijnlijk draait de economie dan overuren, neemt de inflatiedruk toe en kan de kapitaalmarktente weer explosief stijgen.

Wellicht had Yellen toch een punt. Ik denk dat menig centrale bankier slapeloze nachten zal hebben.

Vandaag bekijk ik de koersontwikkelingen van ruwe olie, DJ-UBS Commodity Index (wereldwijde grondstoffenindex), ruwe olie, de Amerikaanse dollar, alsmede industriële metalen aluminium en koper.

Langetermijncommentaar olieprijs

Brent is binnen de stijgende trend op het koersdoel rond weerstand van $70,24 (gevormd op 10 januari 2020), gestuit.

De opwaartse trend kan worden voortgezet indien de prijs van ruwe olie boven de laatste top rond $70,24 weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten. De olieprijs heeft pas steun rond $60,49 (de bodem van 23 maart).

Na een uitbraak boven $70,24 wordt $86,74 het volgende opwaartse koersdoel.





Langetermijncommentaar wereldwijde grondstoffen

De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, heeft zowel de recente top van februari rond 25, als de top van 2028 rond 25 gepasseerd. Hiermee is de krachtige opwaartse trend gevalideerd.

De DJ-UBS Commodity Index ligt er technisch bezien sterk bij. De fors hogere toppen en bodems signaleren een koopkrachtige vraag onder beleggers.

Zolang dit patroon kan worden voortgezet blijven we positief. Technisch kan de Commodity Index verder oplopen richting 30,98 punten, waar de top van 8 mei 2015 ligt. Steun zien we rond 23,29 punten (de bodem van 2 april).

Langetermijncommentaar industrieel metaal aluminium

Het industriële metaal aluminium zet de krachtige uptrend voort. De kansen liggen duidelijk in opwaartse richting nu het patroon van hogere toppen en bodems zich blijft voortzetten.

De stijgende trend heeft in eerste instantie ruimte richting de weerstand van 2.723,00 punten (de top van 20 april 2018).

Enkel bij een eventuele terugval onder de steun van 1.937,32 punten (de bodem van 22 januari) treedt technische verzwakking op.

Langetermijncommentaar industrieel metaal koper

Het industriële metaal koper heeft het oude uitbraakniveau met succes teruggetest. De koperprijs heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging. Ons eerste koersdoel ligt op $5,19 (berekend koersdoel).

De eerste steun ligt rond $3,96 (de bodem van 31 maart), de volgende op $3,51 (bodem van 5 februari).



Langetermijncommentaar Amerikaanse dollar

Het technische beeld van de USD/EUR trekt aan. De neerwaartse trend is aan de bovenkant verlaten. De mogelijke hogere koersbodem signaleert weer een aantrekkende vraag.

Het technische plaatje verbetert verder indien de weerstand van 0,86 (de top van 25 september 2020) wordt gebroken. Dan pas komt er meer opwaarts potentieel vrij.

Het valutapaar USD/EUR biedt steun rond 0,81 (de bodem van 8 januari).