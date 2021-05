Slotcall: Het spoelt over van de Q1-cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Beurs vandaag Categorie: Commentaar

Beeld: ANP

De Q1-cijfers vlogen beleggers vandaag weer om de oren. Sommigen worden beloond, anderen niet. Al met al zorgde het ervoor dat de AEX vandaag op -0,2% de deuren sloot. Veel ogen waren gericht op ING (-0,7%). Het winstcijfer van de bank klom met 50% van €670 miljoen in Q1-2020 naar zo’n €1 miljard. ING heeft €3,3 miljard gereserveerd staan aan uit te keren dividend. Tegen de huidige koers is dat toch een aantrekkelijke 8%. “De Q1-cijfers van ING Groep vallen niet tegen, geholpen door een tijdelijke incentive van de ECB en een gezonde groei van de fees en commissies. De fors lagere voorzieningen slechte leningen schelen uiteraard een slok op een borrel”, schrijft analist Martin Crum in zijn analyse van ING. De kwartaalcijfers van Air France-KLM (-2,6%) bevestigen nogmaals de moeilijkheden waarmee het bedrijf kampt. De omzet ging op jaarbasis met 57% omlaag, met een operationeel verlies van €1,2 miljard tot gevolg. De vliegmaatschappij heeft de kosten niet onder controle en IEX-analist Niels Koerts schrijft in zijn analyse van Air France-KLM dan ook dan een nieuwe kapitaalronde voor de hand ligt. BAM timmert aan de weg Het eerste kwartaal van dit jaar heeft BAM (-0,6%) een Ebitda-verlies van slechts €12,9 miljoen geleden. Ik zeg ‘slechts’, omdat het verlies over 2020 maar liefst €110 miljoen was. Deze verliezen zijn te wijten aan twee projecten in het Midden-Oosten die financieel uit de hand zijn gelopen. Hoewel de winstcijfers onderaan de streep nog altijd niet in de plus staan, is het een verbetering en een bevestiging dat BAM op de juiste weg zit nu het zijn internationale tak aan het afbouwen is. Het bouwbedrijf wist in Q1 op een omzet van €1,65 miljard de gecorrigeerde Ebitda met 28% te laten stijgen tot €53,3 miljoen. De Ebitda-marge is hiermee opgehoogd tot 3,2%. Een stapje dichter bij de gecorrigeerde Ebitda-marge van 5% waar BAM naar streeft voor 2023. Analist Peter Schutte is optimistischer dan voorheen. Hoe optimistisch? Dat leest u in de analyse hieronder. BAM Groep: hoofdpijndossier-af? #BAM https://t.co/uXonHzclpt — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 6, 2021 IJzersterke Staalsterke cijfers van ArcelorMittal Ook ArcelorMittal (+1,8%) kwam vanmorgen met keurige kwartaalcijfers op de proppen. Met $16,2 miljard boekte de staalgigant dit eerste kwartaal 9% meer omzet dan Q1-2020 en zelfs 14% meer dan Q4-2020. Alsof dat niet genoeg is steeg de Ebitda met 88% ten opzichte van Q4-2020 tot $3,2 miljard. Fors meer dan de $2,9 miljard waar de markt van uitging. De nettowinst bedraagt $2,3 miljard en dit verdubbelde dan ook bijna ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. ArcelorMittal heeft in deze gunstige tijden de schuld ook met $0,5 miljard terug weten te dringen tot $5,9 miljard. Lees hieronder of al deze mooie cijfers genoeg zijn voor aandelenanalist Peter Schutte om een koopadvies uit te vaardigen. ArcelorMittal terug van weggeweest #ArcelorMittal https://t.co/YUK2ifQsZ4 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 6, 2021 Rentes De Nederlandse tienjaarsrente zakt een basispunt tot -0,09. Brede markt De AEX (-0,2%) is vandaag voornamelijk door de chippers omlaag getrokken. Daardoor delven we het onderspit ten opzichte van andere Europese indices zoals Duitsland (+0,2%) en Frankrijk (+0,3%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 1,7% en noteert nu 18,8 punten.

De Amerikaanse indices zitten in het groen. S&P 500 (+0,4%), Dow Jones (+0,6%) en Nasdaq (+0,0%).

De euro stijgt 0,4% en noteert 1,205 ten opzichte van de dollar.

Goud klimt 1,6% en zilver vliegt zelfs 3,3% omhoog.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (-0,1%) dalen gelijkmatig.

Bitcoin (+0,2%) klimt nog heel ietsjes naar boven. Het Damrak: Heineken (+2,1%) profiteert van de goede cijfers van Ab Inbev.

(+2,1%) profiteert van de goede cijfers van Ab Inbev. ING heeft het koersdoel van ASMI (-1,5%) opgehoogd van €280 tot €350. Desondanks sluit ASMI, net als de andere chippers ASML (-1,8%) en Besi (-3,5%) in de min.

(-1,5%) opgehoogd van €280 tot €350. Desondanks sluit ASMI, net als de andere chippers (-1,8%) en (-3,5%) in de min. UBS heeft zijn koersdoel voor DSM (+0,7%) opgekrikt van €160 naar €170.

(+0,7%) opgekrikt van €160 naar €170. KPN (+1,6%) sluit de dag goed af. Credit Suisse heeft zijn koersdoel met €0,10 verhoogd naar €3,40.

(+1,6%) sluit de dag goed af. Credit Suisse heeft zijn koersdoel met €0,10 verhoogd naar €3,40. Het sentiment rond post- en pakketbezorgers is goed. De cijfers van Bpost vielen mee, waardoor PostNL (+1,4%) de dag ook goed kan afsluiten.

(+1,4%) de dag ook goed kan afsluiten. Ook Fugro (+1,3%) mag de dag in het groen sluiten. De bodemonderzoeker heeft vandaag een nieuwe samenwerking met het Kadaster aangekondigd.

(+1,3%) mag de dag in het groen sluiten. De bodemonderzoeker heeft vandaag een nieuwe samenwerking met het Kadaster aangekondigd. De AMX (+0,4%) weet in tegenstelling tot de grote jongens en de kleintjes uit de AScX (-0,3%) wél in de plus te sluiten.

(+0,4%) weet in tegenstelling tot de grote jongens en de kleintjes uit de (-0,3%) wél in de plus te sluiten. OCI (+5,8%) is de dagwinnaar op het Damrak.

(+5,8%) is de dagwinnaar op het Damrak. Smallcapper ForFarmers (-5,7%) kwam langs met zijn kwartaalupdate. Het bericht dat het veevoederbedrijf vermoedelijk niet aan de eigen jaardoelstellingen kan voldoen, wordt door beleggers niet gewaardeerd. Adviezen DSM: naar €170 van €160 en kopen - UBS

OCI: naar €23 van €20,50 en kopen - Morgan Stanley

ING: naar €12 van €10,50 en kopen - Keefe Bruyette & Woods

ASMI: naar €350 van €280 en kopen - ING

KPN: naar €3,40 van €3,30 en kopen - Credit Suisse

AB Inbev: naar €69 van €49 en verhoogd naar kopen - Bryan Garnier & Co

Arcadis: naar €45 van €40 en kopen - ING

ForFarmers: naar €6 van €6,25 en kopen - KBC Securities

Bpost: naar €11 van €10 en kopen - KBC Securities

Eurocommercial Properties: naar €22 van €15 en houden - Berenberg

Wolters Kluwer: naar €84 van €78,60 en kopen - Credit Suisse

Wolters Kluwer: naar €77,25 van €69 en houden - Barclays Capital Agenda Event Consensus China export apr +35,5% YoY China import apr +23,3% YoY Aperam Q1-cijfers ECP Q1-cijfers Duitsland industriële productie mrt Siemens Q1-cijfers Adidas Q1-cijfers BMW Q1-cijfers Credit Agricole Q1-cijfers VK construction PMI apr 54,6 VS Payroll Report apr +925K VS loongroei apr +0,1% MoM VS werkloosheidspercentage apr 5,8%

Coen Grutters is redacteur van IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.