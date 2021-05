Kijk nou, NOS heeft over 'pump & dump' in bitcoin

Pump & dump vindt plaats met niet bekende crypto's. Probeer maar eens een pump en dump voor Bitcoin, Cardano of Ether. Veel success.



Alle crypto berichtgeving van de MSM komt neer op: crimeel geld, niet gereguleerd dus fout, tulpenbollen, onverklaarbare beweging in koersen en nu dus ook pump en dump.



Van de NOS verwacht je dit, artikelen zoals "Hoe de Nederlander gemanipuleerd wordt: 'Het werkt het best bij naieve mensen'" zul je daarentegen nooit tegenkomen.





Heb in 2016 mijn vakantiegeld gestort in crypto's. In 2018 ben ik met 93% geschoren omdat ik te lang bleef zitten. Inmiddels weer leuke positie, die veel beter is dan 30 jaar rendement in mijn verplichte pensioenpotje.