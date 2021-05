Kijk nou, NOS heeft over 'pump & dump' in bitcoin

Pump & dump bij de NOS, die kende ik inderdaad ook nog niet. Op zich niets bijzonders; het fenomeen is, net als allerlei andere tricks & trucs, zo oud als de beurs zelf. Ik blijf dit heel komisch vinden. In 2008 schreeuwde de hele wereld moord en brand over banken en beurs en eiste strengste regelgeving.

Die kwam er ook. Perfect is het niet en wordt het ook nooit - het blijft tenslotte een markt waar u altijd moet opletten, net als op de bekende Albert Cuyp - maar strenger, transparanter, eerlijker, goedkoper, democratischer, sneller en beter gereguleerd dan nu zijn de beurzen en markten nog nooit geweest. Met afstand.

En wat gebeurt er dan? Bij de eerste beste gelegenheid duikt alles en iedereen op de grootste, ongecontroleerde wildwestmarkt sinds de eerste jaren handel in VOC-aandelen. Want geen enkele moraal is tegen de snelst stijgende koersen bestand, of het moet het welbekende greed is good zijn.

Op de cryptomarkt kan en gebeurt alles wat elders al lang is verboden. Dan zwijg ik nog maar van alle torenhoge kosten die u maakt om in coins te beleggen en de gapende spreads, waar u ook altijd aan de verkeerde kant staat. U moet wat overhebben voor pijlsnelle rendementen. Dat hebben velen dus.

Ach, beetje frontrunnen was voor de hoekmannen op de effectenbeurs de gewoonste zaak van de wereld. — Pieter Penning (@PieterCPenning) May 6, 2021

De reactie van die oud-optiehandelaar - dat is er nog eentje van de vloer destijds - plak ik er niet voor niets bij. Op zich is er nu niks nieuws aan de hand: oude trucs in nieuwe markten. Want denk niet dat het vroeger beter en eerlijker was. het was andersom en kleine krabbelaars als u en ik konden toen amper beleggen. Te duur.