Drukte van belang voorbeurs met prima en minder prima cijfers

De koersen zijn en openen nu flauw na de rally gisteren, waaraan met name technologie in New York amper mee deed. Gelukkig, er heeft nog geen hoge pief iets geks of doms geroepen over de markt. De mislukte quotes van VS minfin Janet Y. zijn in 24 uur in- en uitgeprijsd. We gaan snel anno 2021.

We hebben intussen veel, veelal goede cijfers op het Damrak. Het is de laatste drukke dag met rapportages. Langzaamaan wordt het stil richting half juli, als het halfjaarcijferseizoen los gaat. ING boekt meer winst door minder afschrijvingen en er zit €3,3 miljard in kas voor ons aandeelhouders.

Beste resultaat in tien jaar, zegt ArcelorMittal zelf. In ieder geval zijn de cijfers beter dan verwacht.

BAM levert ook al prima cijfers af:

Zeg maar niets meer, zou André Hazes zingen: Air France-KLM boekt 1,2 miljard verlies in Q1 en de schuld is opgelopen tot €12,5 miljard.

AMG heeft ook al keurige cijfers en een flinke outlookverhoging en verder zijn er nog cijfers van ForFamers (hiero), DPS (daaro) en Bpost verhoogt de outlook! In de VS deed het nog altijd verlieslatende Uber -4,8% op cijfers nabeurs.

Dat is het, zijn we er allemaal nog? Gaan we door met de opening... die er amper een is.



Marktbreed valt Japan op met een mooie stijging, de dollar staat precies op 1,20 en olie en goud doen het nog wel aardig na een wegzakkend Wall Street op het slot. De VIX volatiliteitsindex deed -1,7% op 19,2 en dan dit rijtje nog:

Bitcoin +0,4%

Ethereum -0,5%

Dogecoin -10,1%



Ach kijk nou wat schattig, de hele vastrentende desk ligt nog te snurken:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:48 Minder omzet en lager resultaat voor DPA

07:41 Groot verlies voor Air France-KLM

07:33 Meer winst voor ING door afname probleemleningen

07:33 ArcelorMittal ziet winst flink aantrekken

07:27 Brutowinst en operationeel resultaat ForFarmers omlaag

06:57 Europese beurzen openen vlak

06:50 Bijna 155 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

05 mei Paypal presteert beter dan verwacht

05 mei Uber verkleint verlies

05 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

05 mei Wall Street vrijwel vlak gesloten

05 mei Accsys wil met emissie 37 miljoen ophalen

05 mei Olieprijs lager gesloten

05 mei Wall Street koerst af op hoger slot

05 mei AMG weer winstgevend

05 mei Europa hoger gesloten

05 mei Bpost verhoogt outlook 2021

05 mei AEX herstelt van de schrik

De AFM meldt deze shorts met het beursbedrijf zelf:

De agenda:

08:00 ArcelorMiital Q1-cijfers

08:00 ForFarmers Q1-cijfers

08:00 ING Q1-cijfers

08:00 Air France-KLM Q1-cijfers

08:00 BAM Q1-cijfers

08:00 DPA Q1-cijfers

08:00 Euronav Q1-cijfers

08:00 Hunter Douglas Q1-cijfers

08:00 AB Inbev Q1-cijfers

08:00 Duitsland fabrieksorders apr 56,8

08:00 Volkswagen Q1-cijfers

08:00 Zalando Q1-cijfers

08:00 Societe Generale Q1-cijfers

10:30 VK services PMI apr 56,8

13:00 BoE rentebesluit 0,10%

18:00 GBL Q1-cijfers

22:00 Galapagos Q1-cijfers

22:00 Beyond Meat Q1-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik:

The Dow ended at a record high, while the Nasdaq gave up its earlier gains and closed in the red https://t.co/4bMx2RAnYQ pic.twitter.com/Vt09hch8zd — Reuters Business (@ReutersBiz) May 6, 2021

Intussen in België:

#ABInbev: sterk 1Q



- Omzet: +12,3% tot $12,29mld (verw: $11,49mld)

- EBITDA: +14,2% tot $4,27mld (verw: $4,02mld)

- EBIT: +18,4% tot $3,11mld (verw: $2,81mld)

- CEO: Exit Brito, enter Doukeris (ABI Noord Amerika)



2021

- EBITDA: +8 à 12% (bij > omzetgroei ). Verw KBCS: +10,5% pic.twitter.com/4I8pLUibLE — Tom Simonts (@TSimonts) May 6, 2021

Intussen in België II:

Zo, het kan dus nog: #bpost dat de marktverwachting kan kloppen (EBIT: €112m, ipv €88m verwacht) en de jaardoelstellingen optrekt. Iedereen blij, al is zo'n boodschap eigenlijk de normaalste zaak in covid-tijden pic.twitter.com/HEpyg7fofV — Tom Simonts (@TSimonts) May 5, 2021

Dat mag u wel zeggen:

The joke of Dogecoin is becoming serious money https://t.co/KSiAVrkIL3 via @crypto — Bloomberg Crypto (@crypto) May 5, 2021

Ethereum kan meer kunstjes:

Omdat het bedrijf een leading indicator is:

Shipping giant Maersk reiterated its upbeat profit outlook for 2021 and confirmed the 30% rise in first-quarter revenue announced in a preliminary trading statement last week. Read more https://t.co/Jq7M3tTxqu pic.twitter.com/FofbDzjg4G — Reuters Business (@ReutersBiz) May 6, 2021

Geen idee, maar Tesla is altijd nieuws:

U.S. electric vehicle maker @Tesla said it was developing a data platform for car owners in China to access data generated by their vehicles $TSLA https://t.co/H526y9fQ43 pic.twitter.com/8P7qYSQreT — Reuters Business (@ReutersBiz) May 6, 2021

Kijkt u uw ogen ook uit?

S&P lifts GameStop credit rating, helping push into e-commerce https://t.co/nzatRfj0wz pic.twitter.com/HF9P8dIXcG — Reuters Business (@ReutersBiz) May 6, 2021

Toe maar:

Shares of Hollywood star Jessica Alba's Honest traded sharply higher in their Nasdaq debut, valuing the consumer goods company at around $2 billion. More here: https://t.co/RV55ivFHd8 $HNST pic.twitter.com/IqJGYSrnT5 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 6, 2021

Als er nu geen inflatie komt, dam komt het ook nooit meer, zou u bijna denken.

#Inflation in the making? Bloomberg Commodity Spot Index keeps rising w/Lumber shooting >$1,500 for the first time ever, WTI climbs >$66/bbls and Copper hits $10,000 for first time in a decade. pic.twitter.com/jP5qIPrN0W — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 5, 2021

Om precies te zijn:

Commodity prices over last year...

Lumber: +347%

WTI Crude: +148%

Gasoline: +139%

Corn: +124%

Heating Oil: +123%

Brent Crude +121%

Copper: +94%

Soybeans: +84%

Silver: +76%

Palladium: +70%

Cotton: +63%

Sugar: +63%

Platinum: +57%

Wheat: +43%

Natural Gas: +38%

Coffee: +35%

Gold: +4% — Charlie Bilello (@charliebilello) May 6, 2021

Veel plezier en succes vandaag.