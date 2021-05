Tech neemt gas terug

Bericht delen via:

Technologieaandelen moesten afgelopen dinsdag een flinke stap terug doen na de speech van de Amerikaanse minister van Financiën. Mevrouw Yellen hintte in haar speech op de mogelijkheid van oplopende rentatarieven. Hoewel ze later haar uitspraken weer terugdraaide, was het kwaad al geschiet.

Beleggers kozen ervoor om hun techaandelen van de hand te doen en in te ruilen voor meer defensieve waarden. Dit zorgde dinsdagmiddag ook bij de Amsterdamse beurs voor een forse correctie. Gisteren werd een groot deel van deze daling weer goedgemaakt, maar de technische plaatjes van veel technologieaandelen lijken wel wat schade te hebben opgelopen.

Nasdaq Composite index

De Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, is afgeketst op de weerstand van de voorliggende koerstop. Hierdoor is er sprake van de vorming van een dubbele top, wat een nieuwe correctie in kan luiden.

De herstelfase binnen de bandbreedte van de afgelopen maanden is afgebroken en de steun van de laatste koersbodem is gesneuveld. Hoewel er wat ruimte ligt voor een kortetermijnherstel, bijvoorbeeld om het koersgat van dinsdag te sluiten, is de kans op een grotere correctie zeker toegenomen.

De eerste steun wacht nu in de zone tussen grofweg 12.400 en 12.800 punten, gevormd door de bodems van maart. Pas na een doorbraak boven de toppen van februari en april zal het beeld weer verder opklaren.

Europese tech verzwakt

Ook de Europese technologiesector (Euro Stoxx sector Technology index) staat op korte termijn onder druk. Door de daling van dinsdag is zowel de korte opgaande trend als de steun van de laatste bodem gebroken. Ook is de sector teruggezakt onder de top van februari, waarmee de eerdere uitbraak wordt teruggegeven.

Lange trend intact

Op langere termijn lijkt de schade vooralsnog beperkt en is de opgaande trend nog intact. Wel valt op dat de kracht van de trend wat is afgenomen. De onderkant van de stijgende fase vanaf begin 2020 wordt nu getest. Een doorbraak onder de oplopende steunlijn zal het technische beeld schade toebrengen.

De sector kan dan verder corrigeren richting de bodem van maart rond 726,86 punten. Pas hieronder zal er sprake zijn van een duidelijke trenddraai.