Koers Berkshire van Buffett loopt tegen plafond aan. Letterlijk!

Ga er even goed voor zitten, want deze kende u nog niet. De koers van Berkshire Hathaway A, het fonds van Warren Buffett en Charlie Munger kan... en nu komt het... niet meer verder stijgen. Omdat de systemen van beursbedrijf Nasdaq dat niet behappen. Verzin het maar, daarom was er gisteren een handelsstop op 98%.

Berkshire Hathaway closed at $421,420 per share on Tuesday. The highest stock price the Nasdaq's computers can quote is $429,496.7295. https://t.co/RgR5oBcHur — Myles Udland (@MylesUdland) May 5, 2021

Hoe nu verder, want wat er ook gebeurt in de wereld, het laatste is wel een aandelensplitsing BRK.A. Copy paste, dit leest heerlijk weg. WSJ:

At the root of the problem is Mr. Buffett’s decadeslong refusal to execute a stock split of Berkshire’s Class A shares. The 90-year-old billionaire has signed birthday cards to friends with the message, “May you live until Berkshire splits,” according to Fortune magazine.

He has told that a lower price would bring unsophisticated short-term investors into the stock. “I know that if we had something that it was a lot easier for anybody with $500 to buy, that we would get an awful lot of people buying it who didn’t have the faintest idea what they were doing,”

Nasdaq heeft de boodschap ook al begrepen en past inderdaad de systemen aan. Dat gaat niet à la minute en tot die tijd kan de handel in BRK.A - doorgaans toch nog een paar duizend stukjes per dag - vaker stil komen te liggen. Is een paar ton voor een aandeel wat veel voor u: BRK.B handelt tegen $280,26.

Dit is het geïndexeerde en logaritmische plaatje van BRK.A (dat een herbeleggingsfonds is) versus de herbelegde MSCI USA Index zo lang als ik maar terug kan, ofwel oktober 1976. Ik heb de S&P 500 zo lang niet herbelegd terug, vandaar. In 1976 kocht u het aandeel nog voor $67 per stuk, maar dat wilt u toch niet weten.

Deze eeuw weten Buffett en Munger geen outperformance meer te halen. Dat is niet raar. Hun fonds is nu ruim $630 miljard en daarmee is het onmogelijk om nog kleine en leuke dingen te doen die het verschil kunnen maken.