Rebound voorbeurs, cijfers, wel of geen renterel (en dogecoin +57%)

Eigenlijk ging technologie gisteren met dikke sell-off de verkeerde kant uit. Of deed de rente het verkeerd?

De koersen herstellen nu iets na het zeg maar Fed-Treasury debacle van gisteren. Hoewel het natuurlijk sappig is als die twee rollend over straat gaan, lijkt het me erg overdreven. Bij een betere economie horen hogere rentes, zei minfin Janet Yellen. Is haar uitspraak niet een beetje uit haar context gehaald?

In ieder geval daalden de rentes juist op haar uitspraak, ofwel risk-off. Dat merkte vooral technologie, dat deze winter nog regelrechte dipte op stijgende rentes. En zo is het iedere keer weer anders. Yellen gaat overigens niet uit van blijvende inflatie, ofwel ze onderschrijft zeg maar het Fed basisscenario.

Niet dat het moet, maar als ex-Fed-voorzitter liggen haar woorden gewoon op een goudschaaltje.

Over naar de cijfers bij ons, want er is weer veel te doen: Q1's. DSM levert en denkt dit jaar aan de bovenkant van haar verwachtingen range uit te komen:

Hier is de outlook:

For the full year, DSM continues to expect an Adjusted EBITDA increase in Nutrition at the upper end of its mid-term strategic ambition of high single digit growth. Together with a stronger recovery in Materials than foreseen at the FY 2020 results release, DSM now expects an Adjusted EBITDA growth rate for the Group moving towards the mid-teens, with a continued good Adjusted Net Operating Free Cash Flow.

Minder omzet en marge, TKH worstelt met haar cijfers vooral met Building Solutions...

.... maar verhoogt dus wel ietsie de outlook:

The improved market circumstances as well as our capability to increase our manufacturing capacity utilization to a higher level in Q2 than originally expected, leads to an improved outlook for the first half year. Based on these developments, we now anticipate a higher result than in the first half of 2020. The current uncertainty with respect to the supply chain and on time delivery of components has had a limited effect on TKH’s activities so far.

OCI levert prima cijfers af en is aan een goed Q2 bezig:

Kan ik nog snel Wolters Kluwer meenemen: outlook gehandhaafd, dus het zal zoals altijd wel weer in orde zijn:



Nabeurs mag u nog AMG en Vastned verwachten en houdt heel België de adem in voor de Q1's van Bpost. Vandaag doen we het verder vooral met inkoopmanagersindices en het Amerikaanse ADP arbeidsmarktrapport. Hier is het bingolijstje, een beetje momentum in de dienstensectoren kan geen kwaad.



Technologie in de rebound? De opening is hoger, de AEX begint straks wellicht weer boven 700, maar dit is niet voldoende om de schade van gisteren in één keer van het bord te poetsen.



Niet veel te zien hier, ik geef nog wel mee dat de S&P 500 VIX Index gisteren +6,4% deed naar 19,5. China, Japan en Korea zijn dicht vandaag en de dollar doet vlak net boven 1,20. Oh ja, bitcoin ligt nu vrijwel vlak, ethereum staat -3,6% en - who let dogs out? - dogecoin doet... +56,9%?! Ja, +56,9%.



De rentes winnen een basispuntje terug:

De agenda:

08:00 DSM Q1-cijfers

08:00 TKH Q1-cijfers

08:00 Hydratec Q1-cijfers

08:00 Wolters Kluwer Q1-cijfers

08:00 Deutsche Post Q1-cijfers

09:45 Italië services PMI apr 49,0

09:50 Frankrijk services PMI apr 47,8

09:55 Duitsland services PMI apr 50,8

13:00 General Motors Q1-cijfers

14:15 VS ADP arbeidsmarktrapport apr

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index apr 64,0

18:00 AMG Q1-cijfers

18:00 Vastned Q1-cijfers

18:00 Bpost Q1-cijfers

En dan nog even dit

Nee, het was niet fraai gisteren.

WATCH: The Nasdaq plummeted as investors dumped mega cap growth stocks and rotated into cyclical stocks https://t.co/OrsN6MXxe8 pic.twitter.com/HNwB3oudfr — Reuters Business (@ReutersBiz) May 5, 2021

Als u het hebt gemist:

Treasury Secretary Yellen hints at rise in rates. What to make of the signal (via @TradingNation) https://t.co/qnUlSLFjPZ — CNBC (@CNBC) May 4, 2021

De inflatieverwachtingen komen niet uit de lucht vallen:

Commodities prices jumped to their highest level in almost a decade https://t.co/A4akZdenEm — Bloomberg Markets (@markets) May 5, 2021

Bloomberg spreekt van de GameStop onder de crypto's:

It started as a joke. And now it's valued higher than Ford and Twitter.@Kr00ney breaks down everything you need to know about meme-inspired Dogecoin and its meteoric rise. pic.twitter.com/LF4unNRF1y — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) May 4, 2021

Nog meer:

WATCH: The S&P Dow Jones brings digital currencies including bitcoin and ethereum to the trading floors of Wall Street https://t.co/vIT3MpzfZA pic.twitter.com/RImQByboz2 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 5, 2021

Hé, wie hebben we daar:

NXP Semiconductors NV is selling $2 billion of bonds to help finance the development of semiconductors that reduce energy consumption https://t.co/MXZHFTjtDr — Bloomberg (@business) May 4, 2021

Ja, kom op:

Will the Ring survive? The London Metal Exchange will decide on the future of Europe's last open-outcry trading venue next month when it could become the next victim of the decline in floor trading which started in the late 1990s. https://t.co/Ne8Whqz67B — FT Commodities (@ftcommodities) May 4, 2021

Want...

CME calls time on most of its physical trading pits https://t.co/Uv2mfSkhg5 pic.twitter.com/t6eoIc9B7O — Reuters Business (@ReutersBiz) May 5, 2021

Bij deze:

Pfizer CEO @AlbertBourla: No variant has been identified so far that escapes the protection of our vaccine. If it does happen, he says the company will be ready within 100 days to submit a booster for regulatory approval. https://t.co/6GIKigu2UV pic.twitter.com/9vI6HNr61J — CNBC (@CNBC) May 5, 2021

Veel plezier en succes vandaag.