Stormachtige wind, maar uptrend AEX is nog intact

Stormachtige wind. Mooie Titel! Er werd zelfs in bepaalde fondsen aardig geknald. Adyen, Akzo en DSM. De beren schoten goed raak. Na tig duizend pogingen. Maar eenmaal water, maakten deze fondsen ook goed water. Ze zijn zeker niet de enige. Positieve noot: Wie heeft u hoog gehouden? Juist. Down Jones. Die weigerde te dalen, althans op slot. Herstel rondje zit er in, maar we gaan nog wel wat lager. De dalingen lijken nog niet geheel afgerond. Ik zie vooral dalingen in de banken sector komen. Die liggen over het algemeen nog hoog op de grafieken. Eerst het openingsgeweld afwachten en dan rood. En wie weet gaan de margin calls pijn doen. Want nogmaals sommige fondsen zijn goed geraakt. Herstel is daarom zeer belangrijk! AEX en andere wereldwijde indices doen het zelf. Ze gaan en weigeren over te gaan naar de digitale coin markets. Voor alle duidelijkheid - ik ben geen fan van ze - maar u wel, u bent zo enthousiast dat u de Oranje Trots, de Oranje Tulp Rally laat verbleken in de digitale coin markets. Dat kan niet goed gaan. Maar dat gaat zo goed dat Bitcoin van USD 1 naar USD 54.500 is gegaan. Powerless en Yellenless kunnen net als ons - alleen nog maar piaten. De print geld machine doet het feitelijke werk. We zijn wel zeer gevoelig voor slecht nieuws inzake hogere rentes en lagere QE's. Dus stabiel is het van verre. Centrale Banken lopen op een heel dun koordje, maar dat doen ze ook al jaren. Alleen inflatie zien we nu ook in de materials en in de dagelijkse gang van zaken. Al kan je huizen markt daar feitelijk ook onder scharen, kijkt men liever naar de kleinere uitgaven als de booschappen. Die hebben een zeer grote invloed op de emoties. Gisteren nog kip met rijs gehaald. Goede kip, goede rijs. Schotel was 13.50 euro. Het zijn geen kleine bedragen meer. Europese stieren zijn weer aan het rennen geslagen, ze hebben energie nog meer dan het heelal. Als onze sterren logen Dark Energie zoeken, moeten ze maar eens kijken naar de Stieren Energie op de beurzen. Dat verklaard direct onze heelal problemen. Geld Printer is weer op licht snelheid en beyond. Zo wie zo, valt me op dat we het hebben over flinke inflatie, maar de yields die niet vooruit komen. Aan de ene kant ze zijn al aardig goed gestegen en ze zitten nu in een langdurige consolitatie fase, wat goed is, om de yields significant verder te doen stijgen. Het kan zijn dat ze nog een keer flink down gaan om de middel lange termijn parameter te ontluchten. Maar het kan zo maar zijn, dat we weer richting de rode lijnen gaan. Maar die zijn op dit moment te ver weg. Zelfs Ukkie kon hun 10 jarige yields naar beneden managen. Nu hopen op geen slechte headlines. Leve de Down Jones, want die houdt de stieren in ieder geval in leven geholpen door Yellen. American Debt gaat lekker door en door. En het goede nieuws is. De beurzen van Italie, Spanje en Griekenland zitten ook in een herstel rondje dus mogelijk een mindere bijdrage van Noord Europa naar Zuid Europa. Maar zo wie zo wilt Zuid Europa 10% meer hebben voor gemaakte administratie kosten.