Hoeveel zou u een makelaar betalen?

Dag Jos,



Nee zeker niet. Ik zie het nut niet in van een aankoopmakelaar, alleen een goede notaris.



Ik heb net nog een pand gekocht, een bod gedaan op basis van eigen inzicht, netjes onder voorbehoud van financiering.

Als ik mijn huis later dit jaar verkoop ga ik niet eens een makelaar inzetten. Want door die gekte die er nu is, is het doodeenvoudig om je woning te verkopen via social media. Er gaan hier in de buurt huizen weg waar op basis van foto's een bod wordt gedaan, en dat alleen degene met het hoogste bod wordt uitgenodigd om het huis te bekijken.



Dan heb je als verkoper weinig te doen en weinig 'last' van mensen je huis laten zien.

Het enige wat hier wederom van belang is; een goede notaris. Dus niet van bespaaropeennotaris.nl :P