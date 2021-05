Flauw voorbeurs, maar er zijn genoeg details

Als zelfs CNBC niet verder komt dan European markets head for mixed open following the global trend, dan beweegt er echt niet veel en gebeurt er amper wat.

De futures openen mixed na een mixed dagje Wall Street, waar gewone aandelen stegen en tech daalde. Dan vooral de mindere kwaliteit en daarmee bedoel ik omzetten en winsten. Verder wordt er veel gesproken over inflatie - commodities blijven ook maar gaan - en trekt rechtszaak Apple-Fortnite veel aandacht.

En welke coin moet u hebben, bitcoin of dogecoin? De nieuwste hype heet ethereum. De truc is dat u nu al de volgende coin koopt die gaat lopen, maar kies die maar uit. Op de aandelenmarkt is dat ook al zo'n lastige. Warren Buffett en Charlie Munger krijgen veel kritiek op hun coin- en Robin Hood-uitspraken.



Kendrion is de enige vandaag met cijfers bij ons, maar let op, met +48,2% dit jaar op het bord van het AScX-aandeel. Ik heb geen consensus. Het bedrijf blijft herstellen, Automotive blijft wel een lastig verhaal, maar het fonds houdt vast aan haar outlook (van 5% organische groei en 15% ebitda).



De opening... wanneer stond er eigenlijk voor het laatst een één of meer voor de komma? De markten worden steeds rustiger. De S&P 500 VIX Index (volatiliteit) doet het nu op 18,3, dat is strikt genomen nog wel een te hoge stand voor een langzaam oplopende en gezapige trend.



China is dicht en in Azië en bij de dollar en commodities is er ook niet veel te doen. Bitcoin doet -1,3% en neemt nog maar de helft van de totale crypto-markt voor haar rekening.



De rentes houden nog even de kaarten tegen de borst. De Amerikaanse rente zijwaartst en volgende week zien we precies wet de ECB allemaal aan koopt, nu de EU AAA's snel oplopen en Nederland zelfs de nul nadert.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:06 AEX start vermoedelijk vlak aan handelsdag

08:03 Meer omzet en hoger resultaat voor Kendrion

07:54 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Corbion

07:40 Stijging in omzet en winst voor Adecco

07:23 Centrale bank van Australie handhaaft monetair beleid

07:15 Sterke jaarstart voor HelloFresh

07:12 Meer dan 153 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07:02 Europese beurzen openen licht lager

03 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

03 mei Tech gebeten hond op groen Wall Street

03 mei Olieprijs stijgt

03 mei Boeing verkoopt nog eens vijf vliegtuigen aan Lufthansa

03 mei Tech lager op groen Wall Street

03 mei Europese beurzen starten nieuwe maand met winst

03 mei Damrak start nieuwe maand positief

Analistenadvies:

Corbion: naar €48 van €44 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts en bij het zo succesvolle Signify lopen ze op:

De agenda:

08:00 Kendrion Q1-cijfers

08:00 Hello Fresh Q1-cijfers

08:00 Infineon Q1-cijfers

09:00 GBL notering €2,50 ex-dividend

09:00 Besi notering €1,70 ex-dividend

09:00 ABInBev notering €0,50 ex-dividend

10:30 VK manufacturing PMI apr 57,9

13:00 Pfizer Q1-cijfers

14:30 VS handelsvoorraden mrt -72,0B

16:00 VS Fabrieksorders mrt +2,0% MoM

22:00 Lyft Q1-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik:

The S&P 500 and the Dow ended higher, helped by a largely upbeat earnings season, while the Nasdaq came under pressure from declines in some high-flying growth stocks https://t.co/Q69rIK91mC pic.twitter.com/XFloDrikg4 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 4, 2021

Hier nog even.

Ethereum hits new record high above $3,400, extending its more than 300% rally this year https://t.co/v2hWOaMg8U — CNBC (@CNBC) May 4, 2021

We zijn begonnen:

Attorneys for ‘Fortnite’ creator Epic Games argued at an antitrust trial against Apple that the iPhone maker has turned its App Store into a ‘walled garden’ designed to lock in 1 billion iPhone users and the developers who want to reach them. More here: https://t.co/ldb7uC7Axt pic.twitter.com/M5r689vf7t — Reuters Business (@ReutersBiz) May 4, 2021

Het werkt in China anders dan in de VS:

WATCH: Tesla is boosting its interaction with Beijing, changing course on the way it deals with Chinese regulators, as the electric car maker faces scrutiny over safety and customer complaints, sources told @Reuters https://t.co/rovj7uJo9d pic.twitter.com/Akas7OVJNR — Reuters Business (@ReutersBiz) May 4, 2021

Die namen zelf waren ooit heel wat meer waard, ook dat is tech:

Verizon has agreed to sell its media unit, that includes iconic brands Yahoo and AOL, to Apollo Global Management for $5 billion, ending an unsuccessful run in the media and advertising world. Read more https://t.co/9oUMPSDQsF pic.twitter.com/aLqRf5N4No — Reuters Business (@ReutersBiz) May 4, 2021

Alles wordt duurzaam, zelfs de meest hardcore kapitalisten moeten wel:

EXCLUSIVE Blackstone asks its companies to regularly report on sustainability https://t.co/7QkZvp8OOF pic.twitter.com/LbKPaYNgmG — Reuters Business (@ReutersBiz) May 4, 2021

Verhip, die ook al:

The Baltic Dry Index, once widely seen as a proxy for global growth and #commodity demand, has risen more than 650% from its #Covid low to the highest level in almost 11 years! pic.twitter.com/fcE9wLtRvP — jeroen blokland (@jsblokland) May 3, 2021

De heren Buffett en Munger krijgen veel kritiek, vooral voor hun quotes:

Honky Tonk Warren: Berkshire Hathaway’s questionable performance and governance. The world’s most famous conglomerate will struggle to outlast its feted founder in its current form. https://t.co/hWaH0AMYAV pic.twitter.com/w8QG8dgvmt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 3, 2021

Nog een:

The old guard versus the new? @Kr00ney brings us the latest on comments by Warren Buffett that Robinhood is promoting casino-like behavior in the stock market. @CNBCTechCheck https://t.co/EAsxqCt46u pic.twitter.com/Z3k0ngo86A — CNBC (@CNBC) May 4, 2021

Veel plezier en succes vandaag.