Welkom op de vernieuwde voorpagina van IEX.nl

Het werd een keer tijd. De IEX-website is al meer dan twintig jaar een vertrouwde omgeving voor beleggers, of het u nu gaat om nieuws en koersen, de duiding en analyses van onze redactie of de dynamiek van het forum.

Aan die succescvolle inhoudelijke formule hebben we nooit veel hoeven veranderen, en dat doen we ook vandaag niet, maar we moeten uiteraard wel zorgen dat IEX met zijn tijd blijft meegaan. Daarom treft u met ingang van vandaag een geheel vernieuwde homepage aan.

Afgezien van een moderner en frisser (vinden wij) uiterlijk, wat is er precies veranderd?

IEX.nl is vanaf vandaag responsive, dat betekent dat de site op ieder scherm, van desktop tot mobiel, goed te lezen is. De content vormt zich naar uw scherm, met als voordeel dat u op mobiele schermen niet eindeloos hoeft in te zoomen om te kunnen lezen wat er staat.

In plaats van de diverse 'blokjes' met artikelen staan alle belangrijke items van vandaag in één stroom actuele artikelen op de voorpagina. Aan de blauwe 'bovenkopjes' herkent u de rubrieken, aan de blauwe icoontjes met de witte pijl herkent u de Premium-artikelen.

Het blok met de belangrijkste koersen, en de stijgers en dalers vindt u (op een desktopscherm) aan de rechterkant van uw scherm. Op mobiele schermen moet u er even voor scrollen, of u gaat via de shortcuts onderaan uw scherm direct naar Markt Vandaag, de koersen of het forum.

De zoekbalk, waarin u zowel aandelen en ander instrumenten als algemene zoektermen kunt invoeren, staat nu centraal bovenin uw scherm.

Ook de shortcut naar de populaire IEX koersenmonitor vindt u pontificaal bovenin uw scherm.

Via 'Mijn IEX' in het hoofdmenu èn via de inlog- en statusbutton rechts bovenin (desktop) heeft u toegang tot uw persoonlijke instellingen, uw watchlist en portefeuilles.

Voor de rest hebben wij alle functionaliteit op de voorpagina, de navigatie, het nieuwsoverzicht, de forum-highlights, de agenda, de Beleggingsideeën en de ingangen richting de IEX-zusjes IEXProfs en IEXGeld volledig intact gelaten.

Alles wat nieuw is, is even wennen. Zeker als u als trouwe bezoeker net als wij feilloos uw weg kon vinden op de oude site. Voor veel nieuwe bezoekers was dat echter al minder het geval - en dat kregen we ook steeds vaker te horen. IEX was, simpel gezegd, een beetje verouderd.

Deze opfrisser was na vele jaren zonder noemenswaardige verandering dan ook hard nodig, en niet alleen vanuit technisch oogpunt. We hopen dat u het ook een vooruitgang vindt en dat u net als in al die voorbije jaren alle beurs- en beleggingsinformatie die u zoekt op IEX.nl zult blijven vinden.