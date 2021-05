Stagnerende chips

De verwachtingen voor de halfgeleidersindustrie zijn hooggespannen, maar een sterke koerstechnische sprong blijft vooralsnog uit. Blijkbaar spelen de tekorten op de chipmarkt het koersverloop parten.

Gisteren nog maakte autofabrikant VDL bekend de productie opnieuw stil te leggen vanwege een aanhoudend chiptekort. Ook andere sectoren hebben hiermee te maken. Chipfabrikant Intel meldde afgelopen weekend dat het wereldwijde tekort aan halfgeleiders waarschijnlijk nog enkele jaren zal aanhouden.

Het tekort aan chips wordt mede gevoed door de volgende factoren:

Vanwege de coronacrisis neemt de vraag naar mobiele apparaten, pc's en upgrades van datacenters toe, omdat meer mensen op afstand zijn gaan werken en studeren.

Er is sterke vraag naar geavanceerdere chips door de opmars van nieuwe technologieën, zoals clouddiensten, het uitrollen van 5G en kunstmatige intelligentie.

De aanvoer van halfgeleiders stokte.

Positieve koersreactie blijft uit

Maar op de beurzen gaat er blijkbaar iets mis met het koersverloop van halfgeleiders. Want een positieve koersreactie op de sterke kwartaalcijfers is uitgebleven.

Op de Nederlandse beurs zwalkt de koers van ASML al een paar weken tussen €530 en €550 euro. ASMI stond 1 april op €256, nu op €254. Terwijl Besi, waar iedereen laaiend enthousiast over is, met ruim 15% is gedaald sinds de top van 12 april rond €78,72.

Op Wall Street lijken koersen eveneens te stagneren. Intel verloor de afgelopen weken ruim 16%. Applied Materials daalde met tegen de 10%. NXP Semiconductors is ruim 12% kwijtgeraakt, terwijl NVIDIA met een verlies van een kleine 5% de schade beperkt wist te houden.

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, noteert nu rond 3.108,99 punten, net zo hoog als medio januari. Sinds het all-time high rond 3.314,16 van 5 april is de SOX met zo'n 6% gedaald.

... ondanks juichstemming onder analisten

Deze getallen getuigen niet van euforie of veel enthousiasme. Dit staat bovendien in schril contrast met de uitermate positieve stemming onder analisten en marktspecialisten voor de chipssector.

Intel is zelfs bezig met de verbouwing van zijn fabrieken om de productie te verhogen en het tekort aan chips in de auto-industrie aan te pakken. Verder beloofde president Joe Biden recent $37 miljard om de bouw van chipfabrieken in de Verenigde Staten een extra zetje te geven en zo de tekorten aan te pakken.

Besi

Vandaag bekijk ik het technische verloop van Besi, NVIDIA en de SOX-index.

In de defensieve langetermijn-Tostramsportefeuille houden we de positie van Besi aan. Ons laatste langetermijn-koopadvies voor Besi is van 25 februari 2019. Toen tipten we 880 stukken Besi op een aankoopkoers van €22,72. Deze positie voor de defensieve Tostramsportefeuille adviseren we aan te houden, want de steun/stoploss is niet in gevaar.

Lange termijn Besi

Besi valt hard terug, maar nog binnen de stijgende trend. De trend is per saldo nog steeds opwaarts gericht, maar het ontbreekt momenteel aan kracht.

Van belang is dat Besi zich weet te handhaven boven steun €55,64 (bodem van 5 maart). De hogere bodems wijzen nog wel op aanhoudende vraag. Voor een hervatting van de stijgende trend dient Besi boven de laatste top te breken. Weerstand hanteren we op €85,00 (berekend koersdoel).

De 200-dagenlijn van Besi laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie. De stijgende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Besi beter presteert dan de rest van de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Besi met dat van het marktgemiddelde.

De positie Besi in de defensieve Tostramsportefeuille staat inmiddels op een winst van ruim 194%. We adviseren de stukken aan te houden, zolang de steun/stoploss €55,64 niet in gevaar is.

Lange termijn NVIDIA

NVIDIA lijkt na een consolidatie de uptrend te hervatten. Indien de laatste top overtuigend wordt gebroken, komt er ruimte voor verdere koersstijging richting $700 (berekend koersdoel). We blijven positief zolang steun $476,18 (bodem van 21 september 2020) weet stand te houden. Aanhouden in de langetermijn-beleggingsportefeuille.

De stijgende 200-dagenlijn van NVIDIA geeft een positieve technische conditie weer. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) stijgt en signaleert dat NVIDIA beter presteert dan de rest van de markt.

Ons laatste langetermijn-koopadvies voor NVIDIA is van 9 december 2019, toen tipten we 880 stukken op een aankoopkoers van $213,94. Deze positie voor de defensieve Tostramsportefeuille, inmiddels ruim 180% gestegen sinds opname, adviseren we aan te houden, zolang de steun/stoploss $476,18 intact is.

Lange termijn SOX-index

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, moet blijkbaar nieuwe krachten opdoen. Binnen de stijgende trend wordt een consolidatie zichtbaar. Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers.

Hogere bodems wijzen nog wel steeds op aanhoudende vraag. Voor een hervatting van de oude uptrend moet de SOX-index boven de laatste top breken.

Onder de steun van 2.759,20 punten (bodem van 8 maart) verzwakt het beeld. Wacht op nadere technische signalen. Weerstand ligt op 3.920 punten (berekend koersdoel).