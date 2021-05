Sentiment nog steeds bullish, Shell topfavoriet

Het sentiment onder Nederlandse particuliere beleggers is iets teruggezakt, maar nog steeds behoorlijk bullish. Vorige maand was dan ook een extreem optimistische maand, met een Bull Bear Indicator op het hoogste niveau in 2 jaar.

Ten aanzien van de economische ontwikkelingen zijn de respondenten iets minder zonnig gestemd. Ruim 56% is optimitisch of zeer optimistisch getemd, dit was 67% vorige maand.

Dit beeld zien we ook bij de verwachtingen voor de AEX. Voor komende maand verwacht 39,2% een stijging van 2% of meer, dit was ruim 53%.

Voor de komende zes maanden voorziet 48,7% een stijging van 3% of meer, dit was 55%. Het aantal pessimisten is dus iets gestegen:Ongeveer een kwart denkt juist dat de AEX de komende zes maanden met 3% of meer gaat dalen (was 14,3%).

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, gaat van 55,8 vorige maand naar 53,3 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor mei is als volgt (tussen haakjes de score voor april):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 12,1% (was 12,3%)

Optimistisch: 44% (was 55%)

Neutraal: 22,6% (was 23%)

Pessimistisch: 16,3% (was 8,2%)

Zeer pessimistisch: 5% (was 1,5%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 10,2% (was 10,8%)

Optimistisch: 42,5% (was 53,6%)

Neutraal: 26,9% (was 26,1%)

Pessimistisch: 15% (was 7,5%)

Zeer pessimistisch: 5,4% (was 2%)

AEX komende maand

Omhoog: 39,2% (was 53,2%)

Neutraal: 35,7% (was 37,1%)

Omlaag: 25,1% (was 9,7%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 48,7% (was 55%)

Neutraal: 27,2% (was 30,7%)

Omlaag: 24,1% (was 14,3%)

Aandelenkeuzes mei

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Voor- en tegenstemmen werden tegen elkaar weggestreept.

Shell is de overduidelijke favoriet, met 124 positieve stemmen. Chippers ASML en Besi vinden we op plek 2 en 3, Heineken komt 'nieuw' binnen bij de toppers op nummer 4.

In vastgoedfonds Unibail-Rodamco hebben de respondenten het minste vertrouwen, dat aandeel krijgt per saldo 134 negatieve stemmen. Net als vorige maand staan ook Just Eat Takeaway, Adyen en KPN bij de floppers.

Toppers mei Stemmen Floppers mei Stemmen Shell +124 Unibail-Rodamco -134 ASML +62 Just Eat Takeaway -74 Besi +33 Adyen -39 Heineken +27 KPN -33



Deze keer deden 725 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!