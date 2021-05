Slotcall: KPN zegt nee

De AEX (+0,7%) is het nieuwe kwartaal goed begonnen. Dat terwijl de inkoopmanagers voor de industrie vrijwel allemaal lager uitkwamen dan verwacht.

Met name de Amerikaanse ISM Manufacturing index viel tegen (60,7 vs 65,0 verwacht). Onze rasoptimisten zullen gelijk zeggen dat er nog altijd sprake is van stevig groei. In Europa zien we bijvoorbeeld ook standen van ruim boven het neutrale niveau van 50.

Onze Nevi PMI zet zelfs de hoogste stand ooit op het bord. Het brede beeld is dus dat de absolute niveau's hoog zijn, maar dat ze wel wat lager uitkomen dan verwacht. Wellicht dat de markt zich er daarom niets van aan trekt.

KPN

KPN (-2,6%) meldde dit weekend in een officieel persbericht dat het twee overnamepogingen heeft afgewezen. De pogingen werden door verschillende private-equitypartijen ondernomen. Zowel de combinatie EQT/Stonepeak als Kohlberg Kravis & Roberts (KKR) kregen nee op het rekest.

Het is geen publiek geheim dat KPN, en dan vooral de Nederlandse overheid, niet zit te wachten op een overname. Het bericht dat de telecommer geen toegevoegde waarde in een overname ziet, komt dus niet als een verrassing.

Overigens viel de prijs ook een beetje tegen. De Financial Times meldt bijvoorbeeld dat EQT en Stonepeak €18 miljard over hadden voor KPN. Gelet op de huidige beurswaarde van €12 miljard en de ruim €5 miljard die er netto aan schuld op de balans staat, is dit geen wereldprijs. Meer dan een premie van 5% op de huidige beurskoers is het immers niet.

Nu de kans op een snelle overname is afgenomen, loopt een deel van de fantasie weer uit het aandeel. Of analist Peter Schutte KPN koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel

Acomo

Acomo (+4,1%) straalt op het Damrak. Volgens analist Martin Crum kan het handelshuis in o.a. voedingsingrediënten, koffie en thee, gezien worden als ESG-belegging. ESG staat voor Environmental, Social & Governance.

Bedrijven krijgen dit keurmerk als zij maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Door de overname van Tradin Organic, actief op het gebied van biologische ingrediënten, hoort Acomo dit ESG label volgens Crum ook te krijgen.

Dergelijke aandelen vallen in de smaak bij professionele beleggers, wat tot extra vraag naar het aandeel kan leiden. Momenteel koerst Acomo tegen 11 keer de verwachte winst over 2022. Of de IEX-Beleggersdesk het aandeel koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt een basispuntje naar -0,06%.

Brede markt

De AEX stijgt 0,7% en daarmee presteren we redelijk in lijn met de Duitsers (+0,7%) en Fransen (+0,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 2,4% en noteert 18,2 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+1,0%) en S&P500 (+0,4%) gaan omhoog, terwijl de Nasdaq (-0,3%) wat terrein prijsgeeft.



De euro klimt 0,3% en noteert 1,206 ten opzichte van de dollar.

Goud (+1,3%) en zilver (+3,5%) hebben er zin in.

Olie: WTI (+1,6%) en Brent (+1,5%) vinden de weg omhoog.

Bitcoin (+2,1%) gaat goed, maar niet zo goed als Ethereum (+8,0%).

Het Damrak:

Signify (+0,5%) geeft de openingswinst aan het einde van de handelsdag bijna volledig prijs. Dat terwijl bankanalisten over elkaar heen duikelen met koersdoelverhogingen. Het bezit van de zaak is wellicht het einde van het vermaak.

(+0,5%) geeft de openingswinst aan het einde van de handelsdag bijna volledig prijs. Dat terwijl bankanalisten over elkaar heen duikelen met koersdoelverhogingen. Het bezit van de zaak is wellicht het einde van het vermaak. ASML (-0,4%) gaat vandaag €2,75 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd noteert het aandeel 0,1% in het groen.

(-0,4%) gaat vandaag €2,75 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd noteert het aandeel 0,1% in het groen. Nog zo'n dag en Unilever (+1,1%) staat dit jaar weer in het groen. Het concern heeft in maart en april een aardige rally doorgemaakt.

(+1,1%) staat dit jaar weer in het groen. Het concern heeft in maart en april een aardige rally doorgemaakt. Philips (+1,7%) profiteert van de meevallende eerstekwartaalcijfers van Siemens Health (+1,5%).

(+1,7%) profiteert van de meevallende eerstekwartaalcijfers van (+1,5%). Heineken (+1,3%) kruipt richting de €100.

(+1,3%) kruipt richting de €100. Arcadis (-1,0%) gaat vandaag €0,60 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het ingenieursbureau 0,7%.

(-1,0%) gaat vandaag €0,60 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het ingenieursbureau 0,7%. TKH (+2,7%) kent een goed dag al is het volume van 78.000 stukjes niet denderend.

(+2,7%) kent een goed dag al is het volume van 78.000 stukjes niet denderend. Frankrijk heeft de opening van de sportscholen uitgesteld tot 9 juni. Slecht nieuws voor Basic-Fit (-0,1%), want de helft van de clubs is gevestigd in Frankrijk.

(-0,1%), want de helft van de clubs is gevestigd in Frankrijk. Vopak (-0,9%) is geschrapt van de kooplijst van ABN Amro. Het koersdoel gaat met €15 omlaag naar €43.

(-0,9%) is geschrapt van de kooplijst van ABN Amro. Het koersdoel gaat met €15 omlaag naar €43. Verder valt vooral het aantal nulletjes voor komma op. Zelfs de ASCX-fondsen zijn niet vooruit te branden. De grootste uitschieter is Kendrion met een plus van 5,6%.

Adviezen

Brunel: naar €12,10 van €8 en houden - Kepler Cheuvreux

Royal Dutch Shell: naar €16,70 van €17,20 en houden - Independent Research

Signify: naar €50 van €35 en houden - UBS

Signify: naar €45 van €38 en houden - JPMorgan Cazenove

Signify: naar €51 van €46 en houden - Kepler Cheuvreux

Vopak: naar houden van kopen en naar €43 van €58 - ABN Amro

