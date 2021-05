Bitcoin is uit, ethereum is het?

Het verschil dit jaar met bitcoin mag er zijn, hier komt vandaag nog bij. Misschien is het beste wel om een mandje coins te hebben, als u niet wil of kan kiezen. Tegen de tijd dat er een volwassen tracker is tegen een beetje normale kosten waarin uw assets veilig zijn, is de Grote Koerwinst wellicht alweer weg.

Auteur: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente artikelen van Arend Jan Kamp