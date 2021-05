BeursVandaag: Opstarten

Geen bod dus op KPN, maar dat geeft niet? Dat bod staat intussen zowat (scheelt 4%) al op het bord. Wellicht is het daarom ook pas nu gelekt.

De futures vertonen alweer vrij weinig leven precies op de openingsuur, na een mindagje vrijdag. Er is ook bijna geen beursnieuws. De networks herkauwen vooral alle Berkshire Hathaway kopij van dit weekend. U hebt de soms stevige quotes van de heren Warren Buffett (90) en Charlie Munger (97) gezien.

De heren vinden aandelen wel een beetje duur? Via Reuters. Zeg maar hold? https://t.co/vl0Jsm8rsz https://t.co/olDoX5lVam pic.twitter.com/ZP2vkS5OsE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 2, 2021

Typisch beurs. Er zijn deze week veel cijfers bij ons, maar die komen woensdag en donderdag bijna allemaal tegelijk: ArcelorMittal, DSM, ING, Wolters Kluwer, Air France-KLM, AMG, Aperam, Galapagos, TKH, BAM, ForFarmers en Vastned. Verder zijn er inkoopmanagersindices en Payroll Report.

Vandaag doen we het met PMI's of inkoopmanagersindices over de industrie in april. Dit is er al door en dit is de consensus. Om 09:00 uur verschijnt onze Nevi PMI en de lat ligt zogezegd hoog met die 64,7 van vorige maand.



Het inflatie- en rentescenario is toch nog niet helemaal uit de lucht? Uit mijn vooruitblik van gisteren, de VS al 2,7% en ik geef u daarom toch nog even de inflatieverwachtingen mee...



... want de rentes lopen op. Vooral in Europa dan, dat dan weer wel. De ECB gaat daar in principe voor liggen, maar in de VS de Fed niet meteen áls. Niettemin kan het natuurlijk goed, Mr. Market heeft wel eens gekker gedaan, dat als de inflatie tijdelijk oploopt, koersen ook tijdelijk kunnen zijwaartsen of dalen.

Het hoeft niet altijd meteen een heuse krach te zijn, als de prijzen even bokken.



En oh ja, door de oplopende omzet- en winstverwachtingen wordt de AEX op papier goedkoper:



Weg zijn echt de grote koersuitslagen op dit uur. De opening is een tikje hoger en de Amerikaanse futures kleuren ook nét groen, kan ik u meedelen.



Marktbreed trekt de dollar aan, China en Japan zijn dicht en bitcoin doet +2,1%. Meer foutjes in de data, excuses, Brent doet ook -0,3%.



De rentes kijken nog de kat uit de boom:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag. Siemens Healthineers verhoogt de outlook en misschien dat Philips daar op beweegt. We gaan ook zien of het kampioenschap van Ajax al was ingeprijsd.

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met ASML en Arcadis ex-dividend::

08:00 Siemens Health Q1-cijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen mrt +2,0% MoM

09:00 ASML notering €2,75 ex-dividend

09:00 Arcadis notering €0,60 ex-dividend

09:45 Italië manufacturing PMI apr 59,8

09:50 Frankrijk manufacturing PMI apr

09:55 Duitsland manufacturing PMI apr 66,6

16:00 VS ISM Manufacturing Index apr 64,9

18:00 Vastned Retail Belgium Q1-cijfers

En dan nog even dit

Gemist?

Warren Buffett touts U.S. economy’s unexpected strength as Berkshire rebounds https://t.co/KYIUyeurMI pic.twitter.com/xU4BM6ixwZ — Reuters Business (@ReutersBiz) May 1, 2021

Een andere kijk:

Analysis: Warren Buffett's Berkshire Hathaway faces headwinds as shareholders look to its future https://t.co/poSWWQTOxP pic.twitter.com/EfWmaMWza9 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 3, 2021

Een ander geluid, Intel voorziet ook nog een jarenlang chip-tekort.

Intel will ‘focus’ less on buying back company stock -CEO https://t.co/YHA0N0MUqR pic.twitter.com/G1o1sKzfLM — Reuters Business (@ReutersBiz) May 3, 2021

Een andere boeg:

BP seeking to build wind farms off Scotland - The Times https://t.co/Yl5W0eIKrz pic.twitter.com/rX1VHKQTPM — Reuters Business (@ReutersBiz) May 3, 2021

Lees en hoor ik ook meer:

Contrair!

Activist short seller Soren Aandahl is launching his first hedge fund, looking to find accounting malpractice and overvalued stocks all over the world https://t.co/oCPhvHoPs0 — Bloomberg Markets (@markets) May 3, 2021

Net als haar oud-collega Jerome P. dus:

U.S. Treasury’s Yellen tamps down inflation fears over Biden spending plan https://t.co/zwhaDRNbGv pic.twitter.com/R9GQCi4ZFD — Reuters Business (@ReutersBiz) May 2, 2021

Gaat dit de assets of de economie in?

Check out the massive boost in household savings ratios around the globe! ht @LizAnnSonders pic.twitter.com/2lQLrtvTax — jeroen blokland (@jsblokland) May 2, 2021

Nee! Haha, het is me er eentje die Elon...

Beijing is unlikely to see the funny side if Elon Musk responds to its queries with poop emojis, says @anjani_trivedi https://t.co/YWhV3JGrq8 via @bopinion — Bloomberg Markets (@markets) May 3, 2021

Veel plezier en succes vandaag.