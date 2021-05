TA: Aarzelende AEX

Bericht delen via:

Met de aarzeling van de afgelopen vier weken, is er op de AEX technisch sprake van enige stagnatie.

Op korte termijn maakt de AEX pas op de plaats. Technisch tekent zich een zijwaartse trading range af. Het grootste deel van de bewegingen in de afgelopen weken was tussen 704,63 (dieptepunt op 21 april) en 718,50 punten (high van 19 april).

Het low van afgelopen vrijdag lag rond 705,87. Daarnaast was er op 20 april een éénmalige uitschieter naar 699,06.

Per saldo levert dit een zeer krappe bandbreedte op, die aangeeft dat de bulls nog blijven zitten.

Vrijwel geen grote verkoopdruk

We kunnen dus concluderen dat na de run van ruim 36% - vanaf de bodem op 29 oktober rond 527,86 - er vrijwel geen grote verkoopdruk is geweest.

Ik zei het in mijn laatste blog al: van winstnemingen is nog nooit iemand armer geworden. Maar blijkbaar blijven beleggers thans gewoon op hun stukken zitten. Behoudens enkele beperkte dipjes in de afgelopen weken, maar dat mag technisch geen naam hebben.

Koersdoel 728 op basis van vlagformatie

Eerst de vraag hoe we aan het koersdoel 728 komen. Dit niveau heeft de TA-desk in september berekend op basis van de vlagformatie die de AEX toen aan het vormen was.

Deze zogeheten 'flag', een van de bekendere TA-koerspatronen, geeft doorgaans een onderbreking van een trend aan.

Belangrijk is dat dit patroon altijd tegen de richting van de trend in beweegt. Bij een stijgende trend zal de vlag dus altijd neerwaarts wijzen, en vice versa.

De AEX-vlag is voltooid nadat de correctieve fase aan de bovenkant werd gebroken. De hoge omzet tijdens de uitbraak van de vlag, geeft dynamiek van het signaal aan.

Wij hebben in september aangegeven, nog voor de voltooiing van de vlag, dat we waarschijnlijk met een zeer betrouwbaar signaal te maken zullen hebben.

Wat te doen?

Wat rest ons te doen nu het berekende koersdoel 728 is genaderd? Als belegger zou ik rustig blijven zitten. Zelfs al zou de AEX zo'n 10% dalen, dan nog blijft de lange termijn trend positief.

Er ligt een heel sterke steun op 632,12 punten (de top van 21 februari 2020). Een eventuele correctie van de AEX naar die steun zou zelfs een lange termijn pullback-scenario opleveren. In dat geval wordt, op basis van een Buy the Dips strategie, waarschijnlijk een koopkans geboden.

Wie eventueel wel wat stukken van de tafel kan nemen zijn korte-termijnbeleggers, traders of speculanten. Voor hen zou elke correctie groter dan 3% een flinke scheur in de broek opleveren.

Hieronder de lange en de korte termijn analyses van de AEX.

AEX korte termijn

De Nederlandse beurs maakt even pas op de plaats, maar ligt er technisch bezien niet onaardig bij. Zolang de AEX-index hogere koersbodems weet te vormen, blijven we opwaarts kijken.

Om de oude stijgende trend voort te kunnen zetten, moet de AEX-index boven de koerspiek rond 718,50 punten (gevormd op 19 april) zien te breken.

Het volgende berekende koersdoel ligt op 728 punten. Onder de steun van 699,06 punten (de bodem van 20 april) verzwakt het beeld.



AEX lange termijn

De AEX-index consolideert binnen de stijgende trend. De trend is per saldo nog steeds opwaarts gericht, maar het ontbreekt de laatste weken aan kracht.

Van belang is dat lange-termijn-steun van 632,12 punten (de bodem van 21 februari 2020) nabij een eventuele correctie intact weet te blijven.

Voor een hervatting van de stijgende trend dient de AEX-index boven de laatste top te breken.