KPN, wat doe je nu?!

Eén of twee keer? Naar verluid zou er €18 miljard op KPN zijn geboden. Dat is een héle mooie premie voor een fonds dat gestaag krimpt en waar al de nodige overnamefantasie is ingeprijsd. KPN is veel duurder dan sectorgenoten. Strik er om, veel plezier er mee en kassa voor ons, maar zo werkt het dus niet helemaal.

KPN doet een AkzoNobelletje, dat een paar jaar geleden een genereus bod van Dividend Aristocrat PPG afwees. Eerlijk gezegd dat ik dat in politiek Den Haag, dat in feite het laatste woord heeft, er ook weinig enthousiasme bestaat om ons KPN aan de roofkapitalisten van KKR te verpatsen, zoals het daar vast heet.

Glasvezel...? 5G...? Dat private equity zoveel voor KPN zou willen betalen, geeft aan dat er meer uit het bedrijf te halen moet zijn, dan dat de telecom nu zelf al jaren laat zien met haar gestage krimp. Helaas is de aandeelhoudersvergadering al geweest, anders kwamen er zeker vragen en opmerkingen.

Gaat de koers omhoog morgen, omdat KPN in het vizier van private equity is, of juist omlaag, omdat de koers overnamepremie lijkt te bevatten en een overname er zo echt niet gaat komen? Ik weet het niet, maar ik weet wel wat morgen het gespreksonderwerp op de beurs is.

#KPN is nu op de beurs 12mld waard. Er zou €18mld zijn geboden en gezien de al jarenlange omzetkrimp, denk ik niet dat alle aandeelhouders blij zijn met dit njet... #AEX https://t.co/Aip043JfEl pic.twitter.com/yGzNffGyTj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 2, 2021

Groeistrtaegie, waar dan? Dit is KPN versus de analistenverwachtingen.

Hier KPN en de twaalfmaands verwachte koerswinstverhoudingen van de grote West-Europese concurrentie. En dan een overnamepremie van 50%. Ik heb zelf niet rechtstreeks de aandelen als indexbelegger en praat daarom niet mee, maar tussen mijn tekst en plaatjes zijn denk ik duidelijk.