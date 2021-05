Dus toch KPN

Excuses aan u en KPN, want in mijn oorspronkelijke bericht was ik vergeten de schuld mee te nemen. En kletste daarom onzin. Punt. Ik maak het meteen goed. Minus schuld was er volgens de media sprake van een bod van €12,5 miljard op KPN, ofwel een op het eerste gezicht bescheiden premie op de slotkoers van vrijdag.

Anders bekeken was er al een soort van overnamefantasie in de koers geslopen door overnamegeruchten en de haute finance capriolen van Carlos Slim.

Met de gestegen koersen en de glasvezel en 5G revolutie in aantocht, waar KPN ook zwaar in investeert en de eerste vruchten zichtbaar worden, doet KPN het nu liever zelf. En Den Haag, dat het laatste woord heeft over al dan geen overname, zal ook niet staan te trappelen om KPN aan durfkapitaal de deur uit te doen...

Nog even beeld, dit is KPN versus de analistenverwachtingen. Genoeg actie in media, nu nog in de boeken.