Slotcall: IEX naar het Damrak

De AEX (-0,4%) leek in de loop van de middag het volledige verlies goed te maken, maar op het slot kregen de beren toch de overhand. Een meevallend cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen kan daar geen verandering in brengen.

De vertrouwensbarometer, gemeten door de Universiteit van Michigan, kwam uit op 88,3 en dat is beter dan de 84,9 waarop de markt rekende. We hebben nog meer goed nieuws te melden, want IEX verhuist deze zomer naar het Damrak.

Ja, rijd de verhuizers maar voor. Contracten getekend, @IEXnl houdt vanaf 1 juli kantoor op de oudste beurs ter wereld. Damrak dus, wij hebben er zin in #AEX #Euronext pic.twitter.com/HpXW7mAsZ1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2021

Dan zitten we nog dichter op het beursnieuws dan nu het geval is. We sluiten ook niet uit dat we de podcast op de beursvloer gaan opnemen. Over de podcast gesproken. We hebben er weer één voor u klaarstaan. Te gast is Andre Brouwers van het Beleggingsinstituut.

We hebben het onder andere over trading en de kwartaalcijfers van Shell, Unilever en Besi. Uiteraard komt de brede markt ook aan bod. Brouwers denkt zelfs dat we in de buurt zitten van een top in de markt. Zijn argumenten kunt u beluisteren in de podcast.

Besi

De bleeder van de dag is Besi (-5,6%). De omzet van de chipper uit Duiven steeg in het afgelopen kwartaal met 30% naar €143,6 miljoen, maar dat is aan de onderkant van de eigen afgegeven bandbreedte van €142,6-€153,6 miljoen.

Hier staat weliswaar een sterke outlook voor het tweede kwartaal tegenover, maar de huidige markt accepteert simpelweg geen tegenvallende kwartaalcijfers. En dat geldt helemaal voor chipbedrijven.

Momenteel koerst het aandeel tegen 25 keer de getaxeerde winst over dit jaar. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven vandaag redelijk dicht bij huis. Wat opvalt is de hoge spread tussen de Nederlandse en Duitse tienjaarsrente. Deze bedraagt 15 basispunten. We komen deze data elders ook tegen, maar we houden onze twijfels over de juistheid van de data over de Nederlandse tienjaarsrente. We houden het in de gaten.

De weeklijstjes

AEX deze week: -1,2%

AEX deze maand: +1,0%

AEX dit jaar: +13,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +14,0%

Olieprijs in de lift

De prijs van het zwarte goud vindt de weg omhoog, al moeten we de uitslagen niet overdrijven. Wat verder opvalt, is dat de AEX (-1,2%) achterblijft ten opzichte van de overige Europese indices. Onze mid- en smallcap doen het juist goed.

AEX

Signify (+4,5%) leverde vandaag een beter dan verwachte ebitda af. Maandagochtend zal ik voor Premium met een update komen. ING (+4,2%) profiteert van de oplopende rentes en Prosus (-3,0%) is nog niet het aandeel van 2021.

Unilever (+3,0%) ging voor het eerst sinds een lange tijd niet omlaag op de kwartaalcijfers. Unibail Rodamco (+3,0%) zag de huuropbrengsten in het eerste kwartaal ruim 30% kelderen, maar beleggers zal het een zorg zijn. Tenminste, deze week.

AMX

PostNL (+13,1%) verraste maandag met een positieve winstwaarschuwing. Dat is niet de eerste keer sinds het begin van de coronapandemie. In de periode daarvoor had de post- en pakketbezorger er altijd een handje van om teleur te stellen. Het kan verkeren.

Fugro (+7,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van ING. OCI (+7,8%) gaat ook goed. Flow Traders (-8,0%) ging deze week ex-dividend.

ASCX

Sligro (+8,9%) profiteert van de versoepelingen van de Nederlandse overheid. CM.Com (-9,4%) levert de winst van vorige week daarentegen alweer in.

