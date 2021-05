IEX Podcast: “We zitten dicht bij belangrijke top”

Voorspellingen financiële markten-politiek voor 2021 (Afgegeven op 25-12-2020)



Het oneindig drukpersen en schulden carrousel, zal een tol eisen en bevorderd feitelijk verdere milieu vervuiling en is contra productief, waardoor verdere klimaatlasten toenemen (China-V.S.India).

Vooreerst zien wij al een forse inflatie in onroerend goed/grond/huurprijzen,aandelen, transportmiddelen, bepaalde zorg en zachte/harde grondstoffen, noodzakelijke diensten.

Ook de aftakelende zorg is een gevolg van z.g.onzichtbare maar wel voelbare inflatie.

De oplopende vergrijzing en werkeloosheid zal een forse claim leggen op de overheid begrotingen en dus schuld ophopingen.

Door klimaat problemen/verdroging/wateroverlast, zullen de eerste levensbehoeften ook tot hogere inflatie leiden.

Voor continenten, welke onvoldoende hun bevolking kunnen voeden en export restricties ondervinden, zal sociale onrust en bevolking vlucht, destructief op de westerse wereld ingrijpen.

Historisch heeft een grote kloof tussen arm en rijk, tot oorlog/sociale onrust geleid.

De koers van de Bitcoin, kan ingrijpen van de overheden veroorzaken,waardoor de edelmetaal prijzen fors verder zullen stijgen. .

Om de zaak in balans te houden, *zullen rijken meer belasting moeten betalen en de landspolitiek zal de belasting-inning afwentelen op de gemeenten.

*Zij willen geen harde valuta reset, omdat dit globaal tot financiële wanorde kan leiden.

De aandelenmarkten zullen vanaf begin 2021 weinig van hun plaats komen, omdat veel “”optimisme” al in de koersen ruimschoots verdisconteerd is.

Indien de aandelen-aankoop gekte desondanks, doorgaat, verwacht ik in het voorjaar 2021 een forse correctie op de aandelenmarkten en een mogelijke vlucht naar ""sachwerte"" en grondstoffen.

Het MMT beleid heeft geen positieve toekomst en stimuleert niet meer consumptie.

Indien de $ onderuit gaat is de climax een feit en zullen meerdere valuta-s vrij waardeloos worden, ruilhandel/bartertrade kan opkomen.

De COVID pandemie, zal door mutatie-s langer aanhouden.

Dat zal van invloed zijn op de toeristen industrie en Zuid E.U.landen.

Het gaat faillissementen regenen en de banken zullen ondersteund moeten worden,want de politiek kan niet massaal doorgaan met drukpers-subsidies en verhogen van de schuldenberg.

En wat met de zombie bedrijven?, die lijken op bedrijven uit het communistische tijdperk en hebben geen toekomst door steeds snellere automatisering en zorgen voor kapitaal vernietiging.

De vraag is of de politiek/Centrale Banken overgaan tot (massaal) wegstrepen van oninbare schulden, echter dat tast het vertrouwen in de valuta/koopkracht nog meer aan.

De Brexit kan binnen Engeland intern tot onvrede en opsplitsing leiden.

Opgepast moet worden voor verdere Chinese spionage en technologische invloed, welke alleen tot doel heeft het Chinees imperialisme uit te breiden.

Jongeren zullen zich steeds meer verzetten tegen het corrupte politieke beleid en wensen meer rechtvaardige inspraak.

De tomeloze bevolkingsgroei in Azië, Midden Oosten en Afrika kan de natuur en het klimaat niet langer meer aan en dat gaat zich wreken.

Het kan zijn, dat voorstaande filosofie, een langere tijdsduur kan hebben, echter de bevolking, zal in 2021, welvaart moeten inleveren en de voedselbanken zullen ondersteund moeten worden.



Maan Arkenbosch is Financieel-economisch analist/Marktstrategie.

Hij onderzoekt de gevolgen op financieel-economisch en politiek gebied, ontstaan door politieke (E.U.)besluiten. 25-12-2020