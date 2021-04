BeursVandaag: Nu ook al Supervrijdag

Amazon deed +3,4% op veel beter dan verwachte cijfers, maar het sentiment is wat lauw. De futures openen net lager.

Ik heb echt nog nooit zo'n drukke vrijdag meegemaakt. Laatste nieuws, bod op Neways, dat kan er ook nog wel bij. Een premie van +14,7% op de slotkoers van gisteren, ik heb het wel eens genereuzer voorbij zien komen (in een stampede bullmarkt).

Het Franse BBP over Q1 rolt net met +0,4% (0,1% verwacht) door en China meldt een tegenvallende inkoopmanagersindex over april 51,1 (51,7 verwacht). En bij ons zijn er cijfers voorbeurs, heel veel cijfers. Klik op de fondsnaam voor het verslag, ik licht er een paar namen uit.

08:00 Besi Q1-cijfers

08:00 Corbion Q1-cijfers

08:00 Signify Q1-cijfers

08:00 Vivoryon Q1-cijfers

08:00 Heijmans Q1-cijfers

08:00 Brunel Q1-cijfers

08:00 KPN Q1-cijfers

08:00 Van Lanschot Kempen Q1-cijfers

08:00 Ctac Q1-cijfers

Wat is er volatieler dan de business van Besi? De omzet van het concern in Q1 zit aan de onderkant van de verwachtingen, maar het bedrijf is geloof ik bezig aan een sterk Q2. Is het goed genoeg voor een aandeel dat misschien toch wel een tikkie priced for perfection is?

KPN krimpt door, maar meldt veel meer winst dan verwacht. Wat is eigenlijk het wereldrecord jarenlang krimpen, is dat IBM? Gelukkig hebben we het dividend nog.

Niemand die op het aandeel let lijkt het wel, maar dito AEX-nieuwkomer Signify draait lekker dit jaar (+27,7%) en de cijfers zijn op het eerste gezicht in de prik. Het bedrijf geeft alleen geen outlook af.

Heijmans (+42,7% dit jaar) levert weer en verhoogt ook al de outlook, het bedrijf heeft na jáááren ellende de boel nu toch echt structureel op orde, lijkt het.

Nog geen letter van gelezen, hier is Brunel:

De opening is zoals steeds de laatste tijd, beetje zoute- en richtingloos.

Marktbreed is er weinig schokkends of bijzonders te zien. China ligt niet zo goed, daar wacht iedereen op boetes en maatregelen voor Big Tech?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Deze moet er achteraan, hoeveel?!

De afzetprijzen van de Nederlandse #industrie waren in maart bijna 7 procent hoger dan in maart 2020. Meer op: https://t.co/xetFB7FgiR pic.twitter.com/4l4ZThVroQ — CBS (@statistiekcbs) April 30, 2021

De agenda dan met heel veel cijfers, Chinese inkoopmanagersindex, Duits, Frans, Spaans en Italiaans BBP en Big Oil VS. :

03:00 China manufacturing PMI apr 51,2

08:00 BNP Paribas Q1-cijfers

08:00 Proximus Q1-cijfers

08:00 AstraZeneca Q1-cijfers

08:00 Barclays Q1-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q1 -1,5% QoQ

09:00 Spanje Q1-cijfers

11:00 EU inflatie CPI apr +1,6% YoY

11:00 EU werkloosheidspercentage apr 8,3%

13:00 Abbvie Q1-cijfers

13:00 Chevron Q1-cijfers

13:00 Exxon Mobil Q1-cijfers

14:30 VS persoonlijke uitgaven mrt +3,8% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan apr 86,5

En dan nog even dit

De terugblik, records maar weer:

The S&P 500 clinched a new intraday record on Thursday after blowout earnings results from two of the biggest tech companies in the world: Apple and Facebook.

- The Dow rose 240 points

- The S&P 500 gained .7%

- The Nasdaq gained .2% https://t.co/rGsZwAyPsJ pic.twitter.com/u8ebzpuQWf — CNBC (@CNBC) April 29, 2021

Afvinken maar, wat een beest van een bedrijf is dit. Double digits alom, maar geen aandeleninkoop of split. De koers deed +2,4%.

Amazon sales surge 44% as it smashes earnings expectations

https://t.co/NfuCmSyGa8 — CNBC (@CNBC) April 29, 2021

-11,5%...

Twitter stock plunges on subscriber miss and low guidance

https://t.co/YkgSUE5y6P — CNBC (@CNBC) April 29, 2021

Voor de chip-fans, een flink interview:

"This is a very unique time in the semiconductor market in which... everyday consumers are just realizing how important chips are to every part of our lives," @AMD CEO @LisaSu says about the global semiconductor shortages. Full comments:https://t.co/Jb7k9tf4PH pic.twitter.com/HZ0Ko0BL19 — Yahoo Finance (@YahooFinance) April 29, 2021

Aan copers geen gebrek:

Copper topped $10,000 a metric ton for the first time since 2011 https://t.co/P0GgTV0wih — Bloomberg Markets (@markets) April 30, 2021

De uitsmijter, morgen hebben we Waldorf & Statler weer in hun jaarlijkse shóóów. En het was me een jaar, dus we gaan quotes krijgen.

Berkshire annual meeting to showcase Munger as he rejoins Buffett https://t.co/u5bprA3yAy pic.twitter.com/yaOe5j8ii8 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2021

Veel plezier en succes vandaag.