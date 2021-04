TA: Sell in May! Nu uitstappen?

Ik begin deze column met de conclusies:

Onderzoek wijst uit dat beursrendementen heel duidelijk seizoenseffecten kennen

In de zomer beleg je doorgaans slechter dan in de winter (voor traders)

Op de Nederlandse beurs is dit zomereffect overigens wat minder.

Nederlandse langetermijnbeleggers kunnen in de zomermaanden gewoon blijven zitten

Niet september is de beste koopmaand, maar november (voor kortetermijnbeleggers)

Zou het verstandig zijn om nu uit te stappen en de kortetermijnwinst veilig te stellen? Want een deel van de beurswijsheid luidt toch Sell in May and go away......?

Vette winst

Op zich is er niks mis mee om nu te verkopen, want die andere beursspreuk is 'van winstnemingen is nog nooit iemand armer geworden'. En als je begin november 2020 op de Nederlandse aandelen was ingestapt, zou je nu een winst van ruim 35% kunnen veiligstellen.

Uiteraard alleen als je een pakketje aandelen conform de AEX index zou hebben gehad. Want sommige aandelen doen het beter dan de AEX (ASML: +84% sinds begin november) of slechter (Ahold: in die periode een min van 14%).

Seizoensinvloeden

Voor wie oppervlakkig kijkt, snijdt de beurswijsheid 'Sell in May…' wel hout. Want seizoensinvloeden bepalen in belangrijke mate de pieken en dalen in het beleggingslandschap. Bovendien is er veel onderzoek naar gedaan, waaruit inderdaad blijkt dat in beursrendementen duidelijke seizoenseffecten zitten.

Simpel gezegd beleg je in de zomer doorgaans slechter dan in de winter. Wel is het minder verstandig om juist in september weer in te stappen. Er is namelijk wel wat af te dingen op de tweede helft van de beurswijsheid '.....but remember be back in September'.

Happy few

Het beursgezegde "Sell in May…" ontstond ooit toen beleggen nog was weggelegd voor de happy few. Beleggers van stand trokken zich 's zomers terug op hun buitenverblijven en lieten de beurzen dan even los. Pas in de herfst keerde men weer terug naar de stad en werd het beleggen weer opgepakt. Door dit gedrag was het in de zomermaanden vaak wat stiller op de beurzen en nam de activiteit in de herfst weer toe.

Onderzoek toont aan: november beste instapmaand

Wetenschappelijk onderzoek van o.a. Ben Jacobsen heeft aangetoond dat er statistisch bezien wel degelijk seizoenseffecten optreden.

De timing van het verkoopmoment, in april of juist in mei, maakt niet zoveel uit. Maar het instapmoment is wel cruciaal. Uit de onderzoeken blijkt dat september niet de beste instapmaand is, zoals de beurswijsheid luidt. Wie nog even wacht en pas op 1 november weer instapt, zou spekkoper zijn.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat wie van 1 mei tot 1 november zijn geld op een spaarrekening vastzet, het gemiddeld beter doet dan wie volledig in aandelen belegd bleef. En je maakt bovendien veel meer winst als je enkel tussen 1 november en 1 mei alleen in aandelen had belegd.

Outperformance Nederlandse aandelen

Hieronder een grafiekje, waarin de beste koopmaanden op een rij zijn gezet. Ook daaruit blijkt dat niet september, maar november de beste koopmaand is. Ik heb dat zelf altijd al gezegd.

ING heeft de historische rendementen van de Nederlandse beurs getoetst aan de 'Sell in May'-strategie. De grafiek hieronder laat zien dat de AEX gemiddeld het hoogste rendement boekt tussen 1 mei en 1 oktober. Overigens is de outperformance (voor Nederlandse aandelen) zeer beperkt.

Nederlandse aandelen

De onderzoeken hebben zich enkel op Wall Street gericht. In Nederlandse aandelen zou het 'Sell in May'-effect ook hebben gewerkt, maar veel minder dan op Wall Street. Een voordeel van Nederlandse beleggingen is wel dat je hiermee geen valutarisico loopt.

Bovendien vind ik dat seizoenseffecten niet mystiek zijn of door de stand van de sterren worden bepaald. Seizoenseffecten hebben juist praktische oorzaken. Vooral professionele vermogensbeheerders en assetmanagers, die jaarlijks in de herfst hun portefeuilles toonbaar maken voor hun klanten, veroorzaken dit effect.

Dat zich in de zomerperiode wat mindere beursmaanden bevinden, heeft ook te maken met de vakantieperiode. Als we met z'n allen op de stranden liggen met een biertje in de hand, geldt de Nederlandse variant 'vrouwen bloot, handel dood'.

Overigens vind ik uit eigen ervaring en vooral als langetermijnbelegger dat het niet onverstandig om gewoon in de zomermaanden belegd te blijven. De 'Sell in May' strategie is vooral interessant voor de kortetermijnbelegger en trader, die snel in- en uitstapt.

AEX-index

Overigens zijn bovengenoemde seizoenseffecten op de AEX-index de laatste jaren wel duidelijk opgetreden, behoudens in 2018. In de laatste maanden van dat jaar daalde de AEX-index van 520 naar 487 punten.

'Voorspellen is lastig, zeker als het om de toekomst gaat' zei Mark Twain ooit. Op onderstaande langetermijngrafiek van de Nederlandse beurs heb ik de jaarlijkse periodes van 1 november tot 1 mei gemarkeerd. Doe er uw voordeel mee. Ik wens u alvast een mooie, zonnige en vooral gezonde zomer.