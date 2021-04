Slotcall: Kwartaalcijferstorm

De AEX (-0,2%) werd vandaag nogal getemperd door de chippers, die in de loop van de middag wegzakten. Gelukkig zijn er binnen de index ook nog een aantal winnaars te vinden zoals Unilever (+3,3%), dat vandaag sterke Q1-cijfers liet zien. Unilever was overigens niet de enige. Trouwe lezers hebben vandaag ongetwijfeld gezien dat het aandelenanalyses regende. Vele bedrijven – waaronder grote jongens zoals Facebook en Alphabet – kwamen namelijk met kwartaalcijfers. Belastingbesluit Biden Gisterenavond bevestigde president Biden de eerder uitgelekte belastingplannen. Daarmee staat nu dus vast dat Amerikanen met een vermogen van meer dan $1 miljoen geen 20%, maar 39,6% vermogenswinstbelasting gaan betalen. Verder goed nieuws op het macrofront. De Amerikaanse economie groeide dit eerste kwartaal namelijk 6,4%. Dit is de snelste stijging van het bbp sinds 2003 in de Verenigde Staten. Ook hebben deze week minder Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Enorme omzetgroei voor Apple Apple (+0,2%) heeft beleggers verrast met een enorme omzetgroei van 54% afgelopen kwartaal. "Dit zijn groeipercentages die passen bij startups, maar Apple kan het als grootste bedrijf ter wereld ook", schrijft analist Paul Weeteling in zijn analyse. Om deze reden verhoogt Apple zijn kwartaaldividend met 7% naar $0,22. Daarnaast gaat de techgigant voor $90 miljard aan eigen aandelen inkopen. Dat is meer dan de market cap van 400 bedrijven in de S&P500. Lees de analyse van aandelenanalist Paul Weeteling hieronder: Apple: zo zien we het graag #Apple https://t.co/hqcp5EB2o0 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 29, 2021 Ordina We blijven nog even in de tech, zij het op wat kleinere schaal. Ook ICT-dienstverlener Ordina (+4,5%) heeft namelijk een goed kwartaal achter de rug. Na twee kwartalen te zijn gekrompen, wist Ordina weer een stijging van 4,2% neer te zetten. Het is zelfs voor het eerst sinds Q3 2019 dat Ordina in Nederland gegroeid is. De nettowinst steeg met maar liefst 45% tot €8,4 miljoen. Ordina heeft de nettokaspositie weten te spekken tot €49,7 miljoen, maar daar ging nog wel €22,3 miljoen vanaf. Volgens IEX-analist Niels Koerts zit de kans erin dat Ordina nogmaals een dergelijk topdividend uit gaat keren. Zijn hele analyse van Ordina is hieronder te vinden: Ordina: ruimte voor opnieuw een superdividend #Ordina https://t.co/RlEJ6VUanP — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 29, 2021 Rentes De Nederlandse tienjaarsrente stijgt 5 basispunten tot -0,13%. De tienjaarsrentes stegen overal door de sterke bbp-stijging in de Verenigde Staten en het belastingbesluit van diens president. Ook de hogere Duitse inflatie van 2% speelt waarschijnlijk een rol. Brede markt Op Spanje (+0,6%) na dalen zo ongeveer alle Europese indices: Duitsland (-0,9%) en Frankrijk (-0,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 2,9% en noteert 17,8 punten.

Wall Street kleurt lichtgroen: S&P500 (+0,3%), Dow Jones (+0,3%) en Nasdaq (+0,1%).



De euro zakt 0,1% en noteert 1,212 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Zowel goud (-0,7%) als zilver (-0,9%) daalt.

Olie: WTI (+1,3%) en Brent (+1,4%) stijgen net als gisteren.

Bitcoin (-0,8%) doet het tamelijk kalm. Het Damrak: Royal Dutch Shell (-1,1%) schopte het vandaag niet tot in de plus, ondanks de sterke kwartaalcijfers die het bedrijf liet zien.

(-1,1%) schopte het vandaag niet tot in de plus, ondanks de sterke kwartaalcijfers die het bedrijf liet zien. Zoals eerder gezegd wist Unilever (+3,3%) de dag wel mooi af te sluiten. Het concern presenteerde vandaag ook ijzersterke Q1-cijfers en Unilever gaf daarbij aan voor €3 miljard aan eigen aandelen in te kopen.

(+3,3%) de dag wel mooi af te sluiten. Het concern presenteerde vandaag ook ijzersterke Q1-cijfers en Unilever gaf daarbij aan voor €3 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Het dividendvoorstel van €2,75 per aandeel van ASML (-1,3%) is vanmiddag goedgekeurd door aandeelhouders. Komende maandag gaat het aandeel €2,50 ex-dividend.

(-1,3%) is vanmiddag goedgekeurd door aandeelhouders. Komende maandag gaat het aandeel €2,50 ex-dividend. Nadat China recent Alibaba een megaboete van omgerekend €2,3 miljard oplegde, is nu Tencent (+0,6%) aan de beurt. Dat meldde persburea Reuters vandaag. Naar verluid zou Tencent, waarin Prosus (-1,6%) een fors belang houdt, de Chinese overheid omgerekend minstens €1,3 miljard moeten betalen.

(+0,6%) aan de beurt. Dat meldde persburea Reuters vandaag. Naar verluid zou Tencent, waarin (-1,6%) een fors belang houdt, de Chinese overheid omgerekend minstens €1,3 miljard moeten betalen. De cijfers van IMCD (-1,2%) vormen voor Bank Degroof aanleiding om het koersdoel met €15 te verhogen tot €125. Het houd-advies blijft echter gehandhaafd.

Berenberg heeft het koersdoel van Philips (-0,4%) met €2 verhoogd naar €52.

(-0,4%) met €2 verhoogd naar €52. Besi (-2,1%) komt morgen met Q1-cijfers, maar is vandaag van de chippers in de AEX nog de grootste verliezer.

(-2,1%) komt morgen met Q1-cijfers, maar is vandaag van de chippers in de AEX nog de grootste verliezer. Relx (-2,6%) gaat vandaag ex-dividend.

(-2,6%) gaat vandaag ex-dividend. Peter Oosterveer is herbenoemd als CEO van Arcadis (-0,6%).

(-0,6%). CM.com (-3,0%) heeft een nieuwe strategie-directeur aangesteld. Adviezen Unilever: naar 4200GBX van 4299GBX en houden - JPMorgan Cazenove

Shell: naar 2200GBX van 2000GBX en kopen - RBC Capital Markets

Philips: naar €52 van €50 en kopen - Berenberg

Engie: naar €15 van €15,65 en kopen - UBS

IMCD: naar €125 van €110 en houden - Bank Degroof Agenda Event Consensus China manufacturing PMI apr 51,2 Besi Q1-cijfers Corbion Q1-cijfers Signify Q1-cijfers Vivoryon Q1-cijfers Heijmans Q1-cijfers Brunel Q1-cijfers KPN Q1-cijfers Van Lanschot Kempen Q1-cijfers Ctac Q1-cijfers BNP Paribas Q1-cijfers Proximus Q1-cijfers AstraZeneca Q1-cijfers Barclays Q1-cijfers Duitsland BBP Q1 -1,5% QoQ Spanje Q1-cijfers EU inflatie CPI apr +1,6% YoY EU werkloosheidspercentage apr 8,3% Abbvie Q1-cijfers Chevron Q1-cijfers Exxon Mobil Q1-cijfers VS persoonlijke uitgaven mrt +3,8% MoM VS consumentenvertrouwen Michigan apr 86,5

