Nog even over dat Shell-dividend

De Royal Dutch Shell-cijfers vandaag zijn zoals het heurt: saai. Op een lichte omzettegenvaller na is alles net wat beter dan verwacht en verder is het business as usual, zoals al bijna 150 jaar: passen, meten en vooral heel goed rekenen met en tussen een immer wispelturige olieprijs, investeringen en dividenden.

Volgens collega Martin Crum gaat het operationeel en financieel de goede kant uit. met dank ook aan vooral Brent natuurlijk. Zelf vind ik (long) op langere termijn dat de energietransitie juist meer fantasie dan bedreiging voor Shell meebrengt.

Ik weet eigenlijk niks toe te voegen aan Martins analyse en alle nieuwsberichten, maar ik maak nog een paar vergelijkingen. Over dat dividend gesproken: dit zijn de actuele yields op Big Oil. Shell verhoogt weliswaar met 4%, maar dat deed Chevron gisteravond ook

Shell 3,5%

Total 7,1%

BP 4,9%

ExxonMobil 6,0%

Chevron 5,1%

Het is altijd aanvechtbaar welk time frame u neemt, maar ik pak vanaf juni 2014. Toen piekte de olieprijs, waarna Big Oil steeds meer storm tegen kreeg. De olieprijs is nog steeds geen schim van de ruim $100 die toen op het bord stond, daarna volgde een ware duurzame en klimaatrevolutie en toen was er corona.

Uiteraard neem ik herbelegd en u raadt het al, ook hier sluit Shell de rijen. Misschien dat we over een tijdje oordelen dat die tweederde dividendverlaging precies een jaar geleden niet had gehoeven. BP halveerde ook met de helft, maar de rest niet. Kantje boord vorig jaar, maar wellicht toch een goed keuze.

Poeh, deze grafiek wrijft de Shell-misère er nog even goed in, zeg. Minus... u leest het af. De rest moet u echter ook niet langs tech leggen.

Beleggen gaat over de toekomst en ik denk dat Shell het beste gepositioneerd is en het meest flexibel, mede door de hand op de knip te houden. Ik besef dat ik makkelijk praten heb, want ik zit er pas sinds vorig jaar in tegen gemiddeld €15,24. Wie ze (ooit) voor zeg €25 tot wel €38 kocht, baalt of wanhoopt misschien wel.

Maar nu nog omruilen?