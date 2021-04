De krenten in de pap van Apple en Facebook

Nog even kort over de blow-outcijfers van Apple en Facebook. Waarom deed de gigant uit Cupertino maar +2,3% op die geweldige cijfers van gisteravond met even tussendoor $90 miljard extra aandeleninkoop? Want kijk maar eens, er blijven amper stukken over in dit tempo. Het bedrijf verwent ons wel, hoor.



Tussendoor: één keer raden wie het hardst lacht. Berkshire Hathaway - zaterdag is de beroemde aandeelhoudersvergadering - heeft 5,2% van de stukken. Vanguard is de grootste met 7,5%, maar dat zit in de trackers, etf's en indexfondsen.

Buffett's Berkshire Hathaway just received a dividend increase from Apple $AAPL



Buffett will receive $780,679,287.52 in dividends from Apple over the next year at the new rate of 88 cents/share



This is 7.3% higher than the $727,451,154.28 at the previous annual rate of 82 cents — Dividend Growth Investor (@DividendGrowth) April 28, 2021

Vrijwel alleen maar records - zelfs de toch al jaloersmakende marges - in de cijfers van Apple.



... maar wellicht dat de markt zoiets heeft van hoeveel beter kan het nú nog worden...? Dan speelt er ook nog dat chiptekort, hè?

Apple is finally feeling the effects of the global chip shortage https://t.co/TgK2CVsjLi — Bloomberg (@business) April 29, 2021

Facebook

Dit jaar verwacht Facebook dat het omzetgroeitempo flink wordt geraakt door de nieuwe privacyregels van Apple. En dan toch +6,2% op die cijfers. Facebook is druk bezig andere activiteiten uit te rollen, zodat het minder afhankelijk is van puur datahengelen. Ik citeer CNBC:

Online shopping will be crucial to how the social media company grows its ad business following Apple’s update to the iPhone and iPad operating systems that will enable users to pick which apps are allowed to track their activity on their devices.

Facebook wants to facilitate more sales of products and services on its own apps as a method of reducing its reliance on Apple.

Zuckerberg outlines how Facebook will thrive after Apple privacy change https://t.co/cxCoXZjCyj — CNBC (@CNBC) April 28, 2021

Misschien is de move van Apple zo wel een blessing in disguise voor Facebook. Plat gezegd moet het van zijn spreekwoordelijke luie kont komen. In een analyse gaat MarketWatch uitgebreid in op hoe Facebook precies diversifieert: shoppen dus en het meer en beter faciliteren van zakelijke transacties.

Facebook in the age of COVID-19: As Apple targets its business model with iOS update, Facebook has been weaning itself off an almost-slavish dependence on advertising, while still adding more advertisers and continuing to boost its core business. https://t.co/eqRJ31KtEt — MarketWatch (@MarketWatch) April 29, 2021

Maar is Facebook nou een Buy, Hold of Sell? Voor het cijferwerk tot achter de komma en advies moet u bij mijn collega Niels Koerts zijn: