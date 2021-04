TA: Nieuwe impulsen nodig

Inflation is transitory. Maar de realiteit is anders. Brent deed ooit negatief. Nu $66. Zinc op $2.800. Koper op $9.000. Voedsel prijzen op duidelijk hogere prijzen. Vracht vervoer duidelijk hoger. Huizen prijzen die 5% of meer per jaar stijgen. Lonen die over het algmeen maar 1 a 2% per jaar stijgen. Kortom de volk squeeze wordt groter en groter, maar leidt niet tot opstanden.



U heeft weinig gespookt tijdens mijn slaap. Nasdaq future heeft u slechts 40 punten hoger gebracht. Dax future doet niet veel op 15.3K. Ze moeten echt hoger. Nasdaq future is niet geheel een verrassing, het lichte groen, de middel lange termijn parameter is behoorlijk vol, behoorlijk veel vol. Het kan altijd voller, maar het wordt lastiger en lastiger. Ik zag zelfs dat Alphabet in ieder geval niet het sprong tempo kon vasthouden. En die hadden zeer prima cijfers. Apple. kunnen ze hun nabeurs sprong vasthouden? Het wordt ook lastig voor Apple.



Eerst de ontwikkelingen afwachten van de Europese futures. Eerst nog wat hoger richting de 09.00 uur opening en dan? Zakken ze terug of kunnen ze doorzetten. De trend is weer terug zakken. Trendlijnen komen zo steeds meer onder druk te staan. Nieuwe impulsen zijn hard nodig om de overgebleven positieve trendlijnen te ondersteunen. De middel lange parameter daar blijft druk naar beneden vandaan komen.



Gisteren sprak Powerless. Want het was gewoon een praatje. Die geen gaatjes meer vullen. Powerless kan alleen maar de Printer Online houden. Gisteren kon Powerless de 10 jarige USA yield nog drukken, maar vandaag doen ze al weer een bijna 1.64. Kortom Powerless is binnen 24 uur weer terug bij af. Hij heeft een geweldige consolidatie dag gegeven aan de eigen 10 jarige yield.



Over 10 jarige yield gesproken. Braziliaanse yield is lekker aan het rusten om vervolgen van 9 naar een 10 te gaan. Duitse yields doen uitbraak pogingen. Maar dat doen ze hoog op de grafiek. Afwachten of ze kunnen uitbreken. Meest trikkie vind ik Ukkie hun yield. Die doet 0.8 en de rode lijn is daar 0.9. Dat zou de eerste rode lijn doorbraak zijn van een Western Debt World Country. Het is weliswaar niet de top, Amerika, Europa of Japan, maar Ukkie zou een overwinning zijn voor de hogere yield najagers.



Op weg naar de Europese beursopeningen.