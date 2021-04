TA: Nieuwe impulsen nodig

Het cijferseizoen is in volle gang, maar de Amsterdamse beurs lijkt niet vooruit te branden. De eerste twee dagen van april veerde de beurs nog goed op, maar sindsdien is de AEX-index per saldo niet meer ver van haar plaats gekomen. Het is dan ook wachten op nieuwe impulsen die de beurs een extra zetje kunnen geven.

In Europa liggen momenteel vooral de Belgische en de Franse beurs er technisch goed bij. De Duitse beurs blijft, net als de AEX-index, wat achter. Ik bekijk de technische plaatjes van de verschillende beurzen.

AEX-index

De Nederlande beurs maakt al een aantal weken pas op de plaats. Na de opleving van eind maart en begin april is de koers nauwelijks nog iets opgeschoten. Deze consolidatiefase vindt plaats binnen de stijgende trend die eind vorig jaar werd ingezet.

Hogere toppen en bodems wijzen nog op aanhoudende vraag. Zolang de huidige aarzeling boven de top van februari plaatsvindt, blijft het sterke technische plaatje intact en mogen op termijn hogere koersen worden verwacht. Een doorbraak boven de laatste top is nodig om ruimte vrij te maken voor een stijging richting koersdoel 728 punten.

Bel 20-index

De Belgishe beurs heeft minder last van aarzelende beleggers en zet de opmars overtuigend voort. De Bel 20-index lijkt hiermee een inhaalrace te zijn gestart, aangezien de beurs op langere termijn wat mindere prestaties heeft laten zien.

Rond 4200 punten komt de Bel 20 een belangrijke langetermijnweerstand tegen. De beurs is de afgelopen jaren meerdere keren op dit niveau afgeketst, en ook nu weer is dat een scenario om rekening mee te houden. Vanaf het huidige koersniveau heeft de index nog ruim 3% opwaarts potentieel richting dit koersdoel.

CAC 40-index

De Franse beurs beweegt in een mooie stijgende trend. Na de consolidatiefase van eind 2020 is de beurs vanaf begin februari sterk opgelopen. De bodems worden telkens boven de voorliggende koerstoppen gevormd, wat duidt op koopkrachtige vraag.

De stijgende trend heeft een koersdoel van 6.944,77 punten. Hier ligt het all-time high uit 2000. Als de Franse beurs het huidige stijgingstempo weet voort te zetten, zal de Franse beurs, net als de AEX-index, binnenkort nieuwe hoogtepunten op het bord kunnen zetten.

DAX-index

De DAX-index heeft even gas teruggenomen. De afgelopen weken is de koers per saldo niet ver van zijn plaats gekomen, wat heeft geleid tot een consolidatiefase binnen de stijgende trend. De index stabiliseert momenteel aan de onderkant van de sterke opgaande fase en boven het 25-daags gemiddelde. Om de trend intact te laten, dient de index wel binnen enkele dagen weer op te veren.

Het langetermijnkoersdoel voor de Duitse beurs ligt op 16.500 punten. Dit is een berekend koersdoel. Eerste steun ligt op de recente koersbodem rond 15.071,78.