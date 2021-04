Cijfers Apple (!), Facebook (!) en Qualcomm (!)

Apple is altijd om 22:30 uur, het wachten is op Facebook, maar hier is Qualcomm al. Dat verhoogt de outlook en ziet de chip-schaarste afnemen. Het fonds opent +6,7% nabeurs.



In ieder geval verslaat Facebook (+5,1%) ruim de toch al enorme winst- en omzetverwachting. Het concern denkt wel flink last te krijgen van Apples nieuwe privacy policy. Dat drukt de omzetgroei naar verwachting stevig, maar die blijft hoog. Gezien de koersreactie vindt de markt het nog steeds een prima goudmijn.

In de conference call gaan vast heel veel Apple-vragen komen, misschien dat de koers daar nog van gaat bewegen.



Peak corona? eBay gaat -5,8% nat op de tegenvallende outlook voor het lopende kwartaal.



En de uitsmijter, en hoe! Meneer Cook, wat verwent u ons. Apple verslaat niet, maar verwoest de verwachtingen. Het bedrijf koopt ook nog maar even, waarom ook niet, voor $90 miljard aan aandelen in: +3,1%.



Moet u nou toch kijken wat een cijfers, ook China... Zeg maar $1 miljard omzet, of voor $500 miljoen aan iPhones, per dag. Hold my beer, zal Amazon morgen zeggen met nog meer omzet, maar dat is pas morgen.