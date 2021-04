Slotcall: Cijfers Unibail Rodamco!

De AEX (-0,1%) is vandaag niet vooruit te branden. De gehele dag schommelt de hoofdindex zo rond de 712 punten. Overigens een niveau waarover we niet hoeven te mopperen. Voor een winst van 14% binnen 4 maanden teken ik gelijk bij het kruisje.

Morgen moet het wel heel raar lopen, willen we opnieuw een saaie beursdag beleven. Dan presenteren de zwaargewichten Royal Dutch Shell (+2,1%) en Unilever (+0,3%) hun eerstekwartaalcijfers. Beide bedrijven hebben een indexgewicht van 10 tot 14%.

Stel dat Unilever ruim boven verwachting presteert en 4% omhoog gaat, dan loopt de AEX als geheel 0,6% op. De cijfers van deze twee giganten zijn dus ook van belang voor indexbeleggers. En dan heb ik het uiteraard over ETF's op de AEX en niet de wereldindex.

Unibail Rodamco

Zojuist gaf Unibail Rodamco een kijkje in de boeken en de cijfers liegen er niet om. De brutohuuropbrengsten kelderden met 34% op jaarbasis tot €388 miljoen. Slechts 66% van de huren over het eerste kwartaal is eind april ontvangen.

Een signaal dat huurders het lastig hebben om de huren te kunnen betalen. Verder geeft het bedrijf geen outlook af voor dit jaar. Wel zegt het management dat de lockdownmaatregelen een negatievere impact hebben dan eerder gedacht.

Het zegt genoeg dat het winkelvastgoedfonds alleen durft te zeggen dat het vertrouwen heeft in het tweede deel van 2022. De markt lijkt nabeurs negatief te reageren, want de sprinter shorts staan momenteel flink in het groen.

Ontex

Zoals verwacht publiceerde Ontex (+2,2%) vanochtend eerstekwartaalcijfer die pijn aan de ogen deden. Mede door zware valutaire tegenwind, een krimpend marktaandeel en stijgende grondstofprijzen kelderde de omzet met 16,5% naar €480 miljoen.

Het management zegt echter dat het dieptepunt achter de rug is en dat er vanaf het tweede kwartaal weer sprake is van groei. Een tweede pluspunt is dat er nu eindelijk een concrete datum is genoemd waarop het nieuwe plan van aanpak wordt gepresenteerd. Dit is 21 juni.

Zoals we van Ontex gewend zijn, vloog de koers bij opening alle kanten op. Beleggers die vanochtend bij -7% hebben gekocht, zijn nu spekkoper. Blijkbaar acht de markt de outlook belangrijker dan de dramatische eerstekwartaalcijfers. Nu is het zaak dat Ontex daadwerkelijk een turnaround gaat maken.

Ondanks dat de risico's groot zijn, ziet analist Martin Crum kansen. Welk koersdoel hij voor ogen heeft, leest u in het onderstaande artikel.

Relx

Dataleverancier RELX (-0,1%) kwam afgelopen donderdag met een tradingupdate die wat mij betreft de boeken in zal gaan als de saaiste uit de geschiedenis. Naar eigen zeggen zijn de drie belangrijkste divisies het jaar sterk gestart.

RELX verwacht van deze drie divisies de komende tijd onderliggende omzet- en marktgroei, zoals eerder ook al verwacht werd. Deze voorspelbaarheid van het recessiebestendige bedrijf is goed nieuws voor de aandeelhouders.

Of RELX voor de huidige prijs een aantrekkelijke belegging is leest u in de analyse hieronder:

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt twee basispunten op naar -0,18%.

Brede markt

De AEX daalt 0,1% en daarmee blijven we wat achter ten opzichte van de Duitsers (+0,3%) en Fransen (+0,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 1,1% en noteert 17,4 punten.

Wall Street blijft vandaag dicht bij huis. Alleen de Dow Jones (-0,4%) blijft wat achter.



De euro klimt 0,1% en noteert 1,210 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,2%) en zilver (-1,0%) hebben het vandaag niet.

Olie: WTI (+1,6%) en Brent (+1,5%) vinden de weg omhoog.

Bitcoin (-1,8%) koelt wat af. De laatste dagen ging het ook wel heel erg hard.

Het Damrak:

De verzekeraars liggen goed mede dankzij een forse koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux voor NN Group (+1,4%). Het aandeel gaat naar €48,40 van €41,10 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Ik hanteer zelf een koersdoel van €47. Waarom ik het aandeel zo aantrekkelijk vindt, leest u in dit artikel.

(+1,4%). Het aandeel gaat naar €48,40 van €41,10 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Ik hanteer zelf een koersdoel van €47. Waarom ik het aandeel zo aantrekkelijk vindt, leest u in dit artikel. Beleggers nemen alvast een voorschot op de eerstekwartaalcijfers van Royal Dutch Shell (+2,0%), al helpt de hogere olieprijs natuurlijk ook mee.

(+2,0%), al helpt de hogere olieprijs natuurlijk ook mee. ING (+0,6%) gaat vandaag €0,12 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd gaat het aandeel zelfs nog een procentje harder omhoog.

(+0,6%) gaat vandaag €0,12 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd gaat het aandeel zelfs nog een procentje harder omhoog. Basic-Fit (+1,7%) sluit op een all time high.

(+1,7%) sluit op een all time high. Bank Degroof is onder de indruk van de positieve winstwaarschuwing van PostNL (+0,4%). De zakenbank ziet de pakketvolumes structureel groeien en verhoogt mede daarom zijn koersdoel van €4 naar €5,30. De markt is enthousiast, waardoor de Nederlandse post- en pakketbezorger nu zelfs groter is dan concurrent Bpost. Dat terwijl de Belgen enkele jaren geleden PostNL nog wilden overnemen. Het kan verkeren.

(+0,4%). De zakenbank ziet de pakketvolumes structureel groeien en verhoogt mede daarom zijn koersdoel van €4 naar €5,30. De markt is enthousiast, waardoor de Nederlandse post- en pakketbezorger nu zelfs groter is dan concurrent Bpost. Dat terwijl de Belgen enkele jaren geleden PostNL nog wilden overnemen. Het kan verkeren. OCI (+3,4%) kent een goede dag. Wellicht is dit bericht de trigger.

(+3,4%) kent een goede dag. Wellicht is dit bericht de trigger. Fugro (+6,4%) wordt door de analisten van ING in het zonnetje gezet. De bank zegt dat de groei nabij is. Reden om het koersdoel met 7% te verhogen naar €10,70. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 23%.

(+6,4%) wordt door de analisten van ING in het zonnetje gezet. De bank zegt dat de groei nabij is. Reden om het koersdoel met 7% te verhogen naar €10,70. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 23%. Morgenochtend presenteert Ordina (+0,4%) zijn eerstekwartaalcijfers. Ik heb de ambitie om rond de beursopening voor Premium met een update langs te komen. Bind mij er echter niet op vast.

Adviezen

Air France-KLM: naar €4,40 van €4,50 en verkopen - ABN Amro

ASMI: naar €290 van €250 en kopen - KBC

Fugro: naar €10,70 van €10 en kopen - ING

IMCD: naar €137 van €125 en kopen - HSBC

Just Eat Takeaway: naar houden en €91 - JPMorgan Cazenove

Ontex: handhaven op kopen en €18 - KBC

NN Group: naar €48,40 van €41,10 en kopen - Kepler Cheuvreux

Philips: naar €49 van €45 en houden - Credit Suisse

PostNL: naar €5,30 van €4 en kopen - Bank Degroof

Agenda