Rentes, verzekeraars (en de ECB)

Maak u overigens geen illusie over die EU rentes. Het zou me niet eens verbazen als vandaag in een zekere toren in Frankfurt er nu al wat extra aankopen worden gedaan... U weet het, de ECB heeft met zoveel woorden klip en klaar aangeven voor hogere rentes te gaan liggen.

Onze rente nadert de hoogste, of minst lage stand van dit jaar: -14,6%. Met de prima resultaten van Deutsche Bank (+65), Santander (-1%) en een koersdoelverhoging voor NN denk ik dat er een mooie mix is die onze verzekeraars en een beetje de banken vandaag hoger zetten.

Auteur: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente artikelen van Arend Jan Kamp