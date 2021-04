TA: Nog steeds veel geld richting aandelen

Zolang de overheden royaal met geld smijten en de eigen economie draaiende houden, blijft de beurs stijgen. Verschillende landen heropenen hun economie en inflatie is op komst. Mei en juni worden speciale maanden, waarin we de eerste schokken van een heropende economie + inflatie + stop/afbouw overheidsstimuleringen zullen ervaren. De beurs zal hierdoor minimaal dalen, want de grootbanken hebben hun grens negatieve rente verlaagd. Hierdoor zal er op termijn nog meer geld richting de financiele markten vloeien. Nog hogere koersen en duurdere huizen + hogere koersen cryptos. Uiteindelijk zal de inflatie zorgen dat men geld moet onttrekken uit de markt. Het worden spannende tijden



De centrale bank daarentegen blijft de rente drukken, zolang de consumenten inflatie onder of dichtbij 2% is. Deze inflatiecijfer zal dit jaar niet boven de 2 uitkomen, want de beste bank stimuleert (vergiftigd) het financieel systeem met het gratis geld. Lagarde ziet in juni al problemen ontstaan, waarbij hogere volatiliteit kan ontstaan. Hiervoor pompt de bank nog meer geld in de markt. Alles om de rente gedrukt te houden.