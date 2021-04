TA: Nog steeds veel geld richting aandelen

Het sterke omzetprofiel geeft aan dat er nog steeds vers kapitaal richting Nederlandse aandelen stroomt.

Op basis van de sterke ontwikkeling van het volumeverloop van de Nederlandse aandelenbeurs kunnen we positief blijven. Een stijgende trend met hoge omzetten, zoals thans, geeft kracht aan. Dit signaleert veel enthousiasme onder beleggers, ondanks de recente aarzeling bij de AEX.



Het blijft opmerkelijk dat de geldstroom van de Nederlandse beurs zeer sterk is, met voortdurend nieuwe hoogtepunten van deze indicator.

Hoewel de AEX de laatste weken wat is blijven hangen, is de zeer sterke trend van de moneyflow ongebroken. Dat duidt er dus op dat de sterke toestroom van nieuw geld naar de Nederlandse aandelenbeurs intact blijft, ook tijdens de recente vlakke periode.

Vandaag bespreek ik de AEX en de geldstroom van de Nederlandse beurs. Onderaan een uitgebreide uitleg van de geldstroomindicator.

Nederlandse beurs blijft overeind, ondanks consolidatie

De AEX-index is in de recente consolidatie goed opgevangen. De index blijft hogere bodems vormen. De laatste ligt rond 699,06 punten (de bodem van 20 april).

Zolang deze hogere bodem zich boven het niveau van de koerstoppen van februari weet te vormen, blijft het technische plaatje prima.

Een uitbraak boven de top van 718,50, van 19 april, is op korte termijn noodzakelijk om de uptrend voort te zetten. Ons eerste berekende koersdoel handhaven we rond 728 punten.



Veel nieuwe geld gaat naar aandelen

De sterke uptrend van de moneyflow-indicator suggereert dat er nog steeds veel nieuw geld naar de Nederlandse beurs stroomt.

Het sterk opwaarts gerichte verloop van de moneyflow valt goed samen met het positieve onderliggende verloop van de AEX.







De moneyflow

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht of verkoopdruk kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator de On Balance Volume, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On Balance Volume van Granville.



In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De moneyflow maakt namelijk nieuwe hoogtepunten (=geldstromen zijn zeer sterk). Daarom houden we nu in de gaten wanneer de AEX weer gaat oplopen, want dat zou erop duiden dat het slimme geld actief blijft en de AEX door haar voorgaande toppen trekt.

Berekening van de moneyflow

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.