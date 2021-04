Tracker Tips: Klimaatbeleggen à la PAB Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

Vermogensbeheerder BlackRock heeft met ETF-label iShares zijn eerste op Parijs afgestemde aandelen-ETF's op het gebied van klimaatverandering gelanceerd. Het zijn twee ETF’s op de zogeheten Paris Aligned Benchmark (PAB) gerelateerde S&P 500- en de MSCI World index, die vanaf heden verhandelbaar zijn op Euronext Amsterdam. Artikel 9 De iShares S&P 500 Paris Aligned UCITS ETF met ticker UPAB en isincode IE00BMXC7V63 en de iShares MSCI World Paris Aligned UCITS ETF met ticker WPAB en isincode IE00BMXC7W70 hebben een jaarlijkse kostenplaatje van respectievelijk 0,10% en 0,20%. Beide trackers zijn genoteerd in US dollar. De ETF's vallen onder artikel 9 van de EU-verordening inzake Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). BlackRock meldde te verwachten dat 70% van de fondsintroducties in Europa in aanmerking zal komen voor een classificatie als ofwel artikel 8 - lichtgroene strategieën - of artikel 9 - donkergroene fondsen die de CO2-uitstoot willen verminderen. Beide trackers sluiten ook bedrijven uit die betrokken zijn bij olie en gas, thermische steenkool, controversiële wapens, CO2-rijke elektriciteitsopwekking en overtredingen van sociale normen en waarden. PAB De PAB, een initiatief van de Europese Unie, is ontwikkeld om aan te sluiten bij een 1,5° C-scenario, dat streeft naar een reductie van de CO2-uitstoot met minstens 50% ten opzichte van de basisreferentie en een verlaging van minimaal 7% op jaarbasis. PAB en de andere EU-klimaatbenchmark, de Climate Transition Benchmark (CTB), zijn bedacht eind 2018 en vormen de basis van een reeks ETF-lanceringen op het gebied van klimaatverandering in het afgelopen jaar. Concurrentie Amundi en UBS hebben eerder soortgelijke MSCI World-ETF's in overeenstemming met de PAB-benchmark van de EU gelanceerd, maar dan luidend in euro. Die van Amundi is met 0,25% iets duurder dan de andere en de versie van UBS doet als enige van het drietal niet aan securities lending. Als ik de onderliggende benchmarks uit bovenstaande grafiek met elkaar vergelijk, valt op dat de referentie van Amundi op langere termijn het beste heeft gepresteerd.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.