Ralph Hamers, de man van twee keer 775 miljoen

Archegos, de family-office die jarenlang waanzinnige winsten maakte en waarin de grootbanken....... dus......... ook wel een participatie in wilden nemen.



Ik heb er altijd moeite mee, dat wanneer een positie innemen in een ( aandelen) ( obligatie) ( olie) ( grondstoffen) - markt waanzinnig veel geld oplevert, dat dan de beheerders als genieën worden geportretteerd en wanneer deze genieën eventjes de markt verkeerd ingeschat en beoordeeld hebben, dan zijn het onverantwoorde gokkers en op zijn minst grote nullen/ oenen.



ACHTERAF gepraat is altijd zo gemakkelijk. Zie de SPAC's en de Botcoins: Je kunt er miljardair mee worden als je in de grootst mogelijke gedachtenwaan gelooft.



Het verlies door die grootbanken, waaronder de Zwitsers is in mijn ogen gewoon een stukje vermogensbeheer, dat jammer genoeg verkeerd is uitgepakt. Wat een nonsens om Hamers daarvoor te blameren. Dan moet je als grootbank afspreken op een andere wijze te gaan beleggen en zeg je héél veel risicovolle beleggingen definitief af.



Tenslotte; Het verlies van de ene partij is de winst van een andere partij. Je kunt ook redeneren dat er eenvoudigweg een aardige herverdeling van vermogens heeft plaatsgevonden.....



Peter