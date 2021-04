Zet Philips even op een geel papiertje

UBS zet nota bene Philips op €56 van €54 (buy), maar het fonds kan geen goed doen sinds de Q1-cijfers gisteren. Het aandeel is daler van de dag in de AEX. Dik. Het hapert al wat langer. Wacht u op de 10%-dip, of is het een idee het op te vissen nu het zo'n beetje aan de onderkant van het opgaande trendkanaal staat?

Ik doe dit laatste even losjes op het oog. U moet zelf even een TA'er aan de haren trekken, of de exacte lijnen tekenen. Ik kan u niet helpen, wat ik mag dat al jaren niet meer van mijn moeder.