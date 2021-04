Mooie cijfers BP, lees je mee Shell?

Beetje pijnlijk voor Royal Dutch Shell? Dat komt dondersag met Q1-cijfers, maar eigenlijk heeft Olies die al op 7 april verklapt met een update. Het hield niet over, in tegenstelling tot BP (nu +2,0%) vandaag. Dat verrast en verdiende in Q1 vooral aan handel - waar Shell altijd zo goed in is - én aan de koudegolven.

Daat had De Koninklijke juist weer meer problemen. Enfin, het heet dat BP het nu vooral goed doet, omdat ze weer aandelen gaat inkopen en belooft 60% van de winst aan aandeelhouders uit te keren. Dat kan weer, de schuldratio is teruggberacht. Ter memorie: BP halveerder vorig jaar het dividend. Bloomberg:

Net debt was $33.31 billion at the end of the first quarter, falling below its target threshold of $35 billion as much as a year earlier than expected. Higher crude prices and the proceeds from asset sales, including a stake in an Omani gas field and the sale of an interest in tech firm Palantir Technologies Inc, helped BP achieve its debt goal.

“We generated around $11 billion of cash inflow in the first quarter, enabling us to reach our $35 billion net debt target significantly ahead of plan,” Chief Financial Officer Murray Auchincloss said in the statement.

Hoe zit dat bij Shell? Uit ons interview twee weken geleden met down stream-directeur Huibert Vigeveno:

Shell leeft misschien wel meer dan ooit tevoren bij beleggers. Sinds anderhalf jaar is het op het IEX-forum een van de meest besproken aandelen. Het stond altijd bekend als redelijk stabiel, keurig dividendfonds. Kunnen beleggers daarop bij het 'nieuwe' Shell blijven rekenen?

"Ja absoluut, een van onze doelstellingen is dat we 20 tot 30% van onze cashflow aan beleggers willen geven als onze schuld onder de $65 miljard uitkomt. Ik denk dat dat heel attractief is. Met een progressief dividend danken wij beleggers voor hun steun. We streven naar een jaarlijkse groei van het dividend van 4%, uiteraard afhankelijk van de board approval."

Rest mij nog een plaatje te maken. Ik neem maar vanaf begin volgend jaar en dan geïndexeerd, herbelegd en in euro's. De namen kent u. Het moet beter Shell. Daar heb ik (long via kleine positie) overigens alle vertrouwen in, er zit meer fantasie in Shell dan ooit. Wel eerst even beter doen dan de concurrentie...