Vooral koper, maar kijk kijk kijk commodities

Aan kopers geen gebrek dan maar? Koper geldt als een soort van leading indicator voor de economie, vandaar. Het spul staat dit jaar +28,6% in dollars.

Copper's stunning rally toward its highest level since 2011 is showing no signs of stopping. Here's why that's a good sign for the global economy.

Dat niet alleen, er zijn meer commodities die hard gaan. Dit is de Bloomberg Commodity Index, een gewogen mandje. Vooral olie telt zwaar, maar ook goud - van alles dat te koop is op de beurs in Chicago. Daar wordt van oudsher weer alles verhandeld wat uit de grond komt en erop groeit in de VS.

De index staat overigens op +16,2% dit jaar in dollars.



Grote vraag onder grondstoffenfans is of er een nieuwe super cycle is gestart. Wat dat is laat deze lange grafiek van de index goed zien. Zoals altijd kunnen we het pas achteraf vaststellen. Als u eraan wil verdienen, moet u richting kiezen en dus risico nemen.



Heropening economie VS, chipstekorten die prijzen opdrijven en die commodities dus: dan lopen de inflatieverwachtingen vast op? Nee, niet meer. Zie hier de dollar- en euro-inflatieverwachtingen. Misschien praat ik voor mijn beurt, maar er is een loonprijsspiraal nodig voor structureel hogere inflatie.



Mist u Japan nog. Laat maar...