BeursVandaag: Het is weer fraai

Ja, de beurs is open op onze feestdag. Het is wat het is. Beursbedrijf Euronext hanteert de internationale agenda: open op Koningsdag en dicht op 1 mei.

Nu zijn onze (beursgenoteerde) ondernemingen, die gewoon dicht zijn vandaag, wel zo netjes op deze dag nooit met cijfers of persberichten te komen. Er is niks, alleen als het echt niet anders gaat. Wel gaan Flow Traders (en hoe, dat deelt de vette winst van vorig jaar), GrandVision en Forfarmers ex-dividend.

Tesla (-2.5%) maakte gisteravond beter dan verwachte winst- en omzetcijfers bekend, maar liet de outlook voor wat die was. En toen begon de verwarring. Niet over de kwaliteit van de winst, waar ook best iets over te zeggen valt met die emissierechten, maar bitcoin. Want hoe zit het nou met die $1,2 miljard positie?

Heeft Tesla nou daadwerkelijk alweer voor $272 miljoen verkocht en daar $101 miljoen winst over gemaakt? Dit zegt de CEO zelf, die overigens voor ze eige ook een schappelijk $299 miljoen aan lunchgeld mee kreeg in Q1. Tesla wel dus, hij zelf niet.

No, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity of Bitcoin as an alternative to holding cash on balance sheet. — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021

Gelukkig hebben we de notulen nog, het gaat om dit zinnetje in de rapportage. Bitcoin zelf reageerde overigens niet. Nou ja, hoe dan ook, Tesla is in ieder geval in mijn optiek behalve een autobouwer en batterijproducent gewoon een coin-speculant.

Nog iets: CEO Elon Musk zei in de conference call dat in 2022 of 2023 Model S de best verkochte auto ter wereld wordt.

Samenvattend, voor iedereen die de illusie had samen op te trekken in de markt...

Toch nog een oranje tintje, NXP deed +1,0% op vliegende Q1's die vrijwel in de prik waren. De outlook lag net onder de consensusverwachting:

De opening blijft alweer dicht bij huis, zoals eigenlijk al wekenlang. De Sturm & Drang van vorig jaar zijn echt verdwenen. Volatiliteitsindex VIX staat op 17,6 en dat is eigenlijk nog best hoog voor zo'n rustig stijgend marktje.

Marktbreed is het zien wat bijvoorbeeld onze banken er van bakken vandaag, want vooral HSBC, maar ook UBS makken mooie cijfers bekend. Hoewel de Zwitsers wel eventjes $774 miljoen op hun Archegos dossier aftikken. Prutsers. Niks geleerd van 2008, ofwel greed gaat nog altijd boven risk. Bitcoin doet nu ineens +2,7%.

Wall Street boekte weer eens records, maar u ziet behalve sommige commodities nu weinig actie. De dollar is ietsje aangetrokken.

De rentes doen je maintiendrai, ze worstelen er een bovenkomend basispuntje bij:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en zoals altijd laat de BoJ de rente weer voor wat die is:

Analistenadvies:

PostNL: naar €5 van €4,50 (buy) - Jefferies

De agenda trekt zich zoals u ziet weinig van onze feestdag aan - u ziet ook dat het weer een latertje wordt - maar ik vind het wel chique dat er een paar fondsen ex-dividend gaan vandaag.

08:00 UBS Q1-cijfers

09:00 Flow Traders notering €2,50 ex-dividend

09:00 GrandVision notering ex-dividend

09:00 ForFarmers notering €0,29 ex-dividend

13:00 General Electric Q1-cijfers

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen apr 112,3

22:00 Alphabet Q1-cijfers

22:00 Microsoft Q1-cijfers

22:00 eBay Q1-cijfers

22:00 Visa Q1-cijfers

En dan nog even dit

Welja, nog maar weer records:

WATCH: The S&P 500 and Nasdaq closed at record highs ahead of a big week for tech earnings https://t.co/JMim2C6C4J pic.twitter.com/cuCadEI2Yb — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2021

Hier nog even het hele verhaal:

Electric carmaker Tesla beat Wall Street expectations for first-quarter revenue as its sales jumped more than 70% from the same period a year earlier https://t.co/xledbgA3RM $TSLA pic.twitter.com/JbKWfESAnG — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2021

Hé, wie hebben we daar? Aandeel deed +11,7% overdag en +9.3% nabeurs.

GameStop raises $551 mln to accelerate e-commerce push, shares jump https://t.co/gSmcpsbfLf pic.twitter.com/Qxs0i0JuLh — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2021

Vooral Facebook is niet blij:

Ten months after Apple promised 'enhanced privacy features' for iPhones, the changes have finally arrived with iOS 14.5, despite loud protests from Apple’s rivals and antitrust complaints in France and Germany. How will this change the app economy? ??https://t.co/IUVM33D48X — Financial Times (@FinancialTimes) April 26, 2021

Aan Toyota? U ziet het:

Lyft is selling its self-driving division to a unit of Toyota for $550 million, a move the ride-hailing giant said will help it turn a profit sooner than previously expected https://t.co/8KWVY3vcl9 — The Wall Street Journal (@WSJ) April 26, 2021

Intussen gaan tal van commodities door het dak, waaronder koper:

We have to go back to the 1970s to see so many #commodities rising 50% or more over the last year or so. Chart @sentimentrader pic.twitter.com/5CLjGEnSvM — jeroen blokland (@jsblokland) April 26, 2021

Of uranium:

Aspiring uranium miners are buying the metal like never before, a sign the market for nuclear fuel is heating up after a decade in the cold https://t.co/Q6CpTvLmrt — The Wall Street Journal (@WSJ) April 26, 2021

Nog een beetje glamour:

Hollywood actress and entrepreneur Jessica Alba is bringing her consumer goods company Honest to Wall Street. The company filed paperwork for an IPO that aims to value Alba’s Honest at more than $1.5 billion. More here: https://t.co/wp1ZlXJcER pic.twitter.com/7RlKoGqOuQ — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2021

Veel plezier en succes vandaag.