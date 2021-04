TA: Energie moet kracht opdoen

Bericht delen via:

Elke opleving van de olieprijs heeft moeite met de top van 10 januari 2020 rond weerstand $70,24. Ook recent is de olieprijs hierop afgeketst en daarna ingezakt. Technisch moet olie dus krachten verzamelen om deze horde te nemen.

De recente correctie heeft in het technische beeld van ruwe olie geen schade opgeleverd, want de langetermijn-uptrend is nog steeds geldig. Op de korte termijn heeft de olieprijs een aanloop genomen, waarmee de technische barrière rond $70,24 onder vuur genomen kan worden.

Ook Royal Dutch heeft flink ingeleverd. Na een stevige rally van ruim 80% in de afgelopen 5 maanden (op 2 oktober noteerde Shell een intraday low van €10,10) is de koers flink ingezakt. Technisch is er tussen olie en Shell duidelijk een verband. Ik heb al eerder aangegeven dat beide nog wat hobbels te nemen hebben.

Deze keer bekijk ik het koersverloop van de olieprijs en ontwikkeling van Royal Dutch Shell.

Voor beide geldt nog steeds dat er stevige weerstand overwonnen moet worden, alvorens er weer kansen komen. De olieprijs moet over de technische barrière rond $70,24 springen. Shell heeft de horde rond €18,57 (gevormd op 2 april 2020) nog te nemen. Ik begin met de AEX-index.

Nederlandse beurs maakt pas op de plaats

In de recente terugval heeft de AEX-index een hogere bodem achtergelaten binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd als het topje van 19 april rond 718,50 punten wordt gebroken De steun ligt op 675,89 punten (bodem van 19 maart). Weerstand ligt rond 728,00 punten (berekend koersdoel).

Shell blijft binnen de zijwaartse fase

Royal Dutch Shell zet het herstel niet door. Technisch is de herstelfase afgebroken en krult Shell weer neerwaarts om. We zien pas echte steun rond €14,09 (bodem van 1 december 2020). Weerstand voor Royal Dutch Shell ligt op €18,57 (gevormd op 2 april 2020)..De dalende moneyflow (de van de beursomzetten afgeleide geldstroom-indicator in de onderste helft van de grafiek) geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken.

Olieprijs zoekt steun

De Olieprijs (Brent) is afgeketst op de top van januari vorig jaar rond $70,24. De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden. De steun voor de prijs van ruwe olie ligt rond $60,49 (bodem van 23 maart).