NXP, onze goedkoopste chipper

Vanavond om 22:00 uur wordt NXP Semiconductors geacht een winst per aandeel van $2,21 bij $2,56 miljard omzet te rapporteren over Q1. Al vaak gezegd: als deze Philips-afsplitsing in 2010 niet voor de Nasdaq, maar het Damrak had gekozen, hadden er nu vier chippers in de AEX gezeten. NXP is €46,9 miljard waard.

Het is dit jaar wel de minst goede belegging:

Besi +48,4%

ASMI +43,4%

ASML +39,0%

NXP +27,7% (in euro's)

De lange vergelijking dan: in euro's, herbelegd en geïndexeerd ziet het beeld er zo uit sinds de beursgang van NXP in 2010. Tja, tegen dat Beest van een Besi legt iedereen het af:



Logaritmisch is netter, beter en eerlijker:



Dit jaar zag ik NXP al een paar keer voorbijkomen in rapporten van de grote (zaken)banken, die het tippen als een aandeel dat goed kan profiteren van de huidige en naar verwachting ook de toekomstige semiconductor hausse. Ja, net als ASML, AMI en Besi hoor ik u hardop denken. Klopt als een bus.

Wat voor NXP kan pleiten is dat het zeker voor Amerikaanse, chip- en Nasdaq-begrippen niet duur is en met 1,1% zelfs een dik dividendrendement doet. Het aandeel oogt ook niet al te duur, als u naar die spectaculaire winst- en omzetverwachting kijkt. Nog iets: NXP heeft veel exposure naar de auto-industrie.

Dat verklaart misschien de achterblijvende prestaties ten opzichte van Kwik, Kwek & Besi op het Damrak, maar kan juist nu een kans zijn. Met die tekorten kan NXP de hoofdprijs rekenen. Verder hoef ik u alleen maar op alle elektrieke autofantasie te wijzen en vooral nu echt de uitrol bij de Duitsers.

Niet dat ik u aan raad om een van onze chippers om te ruilen voor NXP of zo, want wat lekker loopt, loopt lekker. Wel geef ik nog gauw de dezelfde grafiekjes van die andere drie voor de vergelijking. ASML is net als NXP ook een Philips-dochter, maar is bijna vijf keer zo groot en in ieder geval ruim twee keer zo duur.

ASMI oogt ondanks al het gestijg nog steeds niet eng duur, hoewel het fonds, afgezien van eenmalige, korte incidenten, nog nooit zo prijzig is geweest.

Besi is zelfs goedkoper geworden, dankzij die enorme outlook verhoging. Geldt voor al onze chippers: het grote risico is dat - om wat voor reden dan ook - dit net zo snel kan imploderen. Vooralsnog is er geen vuiltje aan de rug en hebben one chippers zowat een perfect storm in de rug. Alles zit mee.