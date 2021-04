Nieuw! De echtelijke bitcoinruzies

Als u 's nachts wakker ligt van uw beleggingen, neemt u te veel risico, is mijn eigen simpele beursbordje. Lastiger is het als u met uw partner ruzie maakt over uw beleggingen. Of wat dacht u van regelrechte jaloezie? De een in bitcoin en andere hoogvliegers en de ander maar braaf sparen, of verzin iets.

Zie hier dit originele artikel van Bloomberg over een onderzoek dat voor zich spreekt. Ja, een belegging of positie kan u 24/7 in uw greep houden en ernstig uw humeur beïnvloeden. Dat kennen we denk ik allemaal wel en is dat weer een van de dingen die bij beleggen horen, maar die alleen in de praktijk zijn te leren.

About 60% of crypto investors say their belief or investments in the space have had a negative impact on their personal relationships https://t.co/Q4U2f5Yzgy — Bloomberg (@business) April 24, 2021

Hier de harde cijfers van Bloomberg:

The Tech Domains survey results do look somewhat daunting. About 25% of those who’ve invested 10% or less of their net worth into crypto say that they’ve seen a negative impact on their personal relationships, according to the survey, which was done with 1,033 Americans and balanced by age and gender.

That number rises to 73% for those who’ve invested 10%-25% of their net worth, 94% for those who’ve invested 50%-75% of net worth -- and 100% for those who’ve invested 75% or more of their net worth.

Conclusie: hoe groter de positie, hoe korter het lontje? Kan ik mijn eigen simpele beursbordje iets aanpassen: als u 's nachts wakker ligt van uw beleggingen, of er ruzie met uw partner over maakt, neemt u te veel risico.