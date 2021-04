BeursVandaag: Letterlijk topdrukte

De beursopening lijkt vlak uit te pakken in een wat op papier een bizar drukke beursweek is.

Tal van Nederlandse fondsen onder leiding van Royal Dutch Shell en Unilever komen door met Q1-cijfers (alleen morgen even niet), Big Tech VS mag u verwachten, de Fed neemt een rentebesluit, er zijn Duitse en Amerikaanse BBP-cijfers en het regent bij ons ex-dividenden en aandeelhoudersvergaderingen.

De week begint in ieder geval goed met een outlook-verhoging van Philips, dat meevallende cijfers publiceert. Er is wel een voorziening van €250 miljoen, alsof het niks is.

Wat dacht u van PostNL? Dat blijft in de winning mood, het is de zoveelste outlook-verhoging op rij.

Nu ben ik er een weekje uit geweest en dan kijk ik eerste hoe het met de (verwachte) winsten staat. Dat kan altijd beter, maar de koersen lopen in ieder geval niet harder op dan de winsten. De AEX blijft historisch gezien natuurlijk wel erg duur, maar centrale banken bla bla bla en lage rentes bla bla bla.



De opening is zoals gezegd vlak. Het is best spannend met de indices op en rond hun all-time highs met zo'n drukke week in het verschiet.



Marktbreed ziet u geen fratsen. De dollar verzwakt, dat is misschien nog wel het belangrijkste. Koper staat op een all time high en bitcoin gaat met 4% in de rebound.



De rentes openen hoger, de EU wat meer dan de VS. Daar is het momentum even weg.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met NN dat van Investment Partners af wil. Best een dingetje, want dat heeft ruim €300 miljard onder beheer.

Analistenadvies:

DSM: naar €170 van €160 (buy) - Berenberg

ABN Amro: naar €11 van €10,40 (hold) - Jefferies

De agenda met onze vierder chippers, Tesla, de Ifo Geschäftsklima en schrik straks niet van Heineken en Wolters Kluwer, die ex-dividend gaan.

00:00 ING AvA

00:00 Wereldhave AvA

08:00 Philips Q1-cijfers

08:00 PostNL Q1-cijfers

09:00 Heineken notering €0,70 ex-dividend

09:00 Wolters Kluwer notering €0,89 ex-dividend

09:00 Value8 notering-ex dividend

10:00 Duitsland Ifo business klimaat apr 97,6

14:30 VS orders duurzame goederen mrt +1,8% MoM

22:00 NXP Q1-cijfers

22:00 Tesla Q1-cijfers

En dan nog even dit

Buy the bear market? Want er stond even -20% vanaf de top:

Bitcoin hits lowest since early March before retaking $50,000 https://t.co/6xyi4y4zBT — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2021

Aldus Bloomberg op basis van haar eigen data:

China’s economy continued to boom in April from the record growth in the first quarter https://t.co/LKTX38LpUi — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2021

Kijk aan:

In China's commercial hub Shanghai, six big state banks are quietly promoting digital yuan ahead of a May 5 shopping festival, carrying out a political mandate to provide consumers with a payment alternative to Alipay and WeChat Pay https://t.co/mLSDbeOfMu pic.twitter.com/JsX5veFhnS — Reuters (@Reuters) April 26, 2021

Zo!

Dit is toch wel een extra risico:

Word counting analysis shows that US news mentions of inventory shortages have reached ATH, BofA has calculated. Global shipping container & auto chip shortages demonstrate scope of supply chain disruptions. Resulting inflation shocks should be transient but longer than expected. pic.twitter.com/1VZAyCYN0J — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 25, 2021

Beijing uitdagen is ook een risico, een hele special:

Jack Ma had billions at stake from Ant's impending IPO. But the listing was torpedoed when he crossed China's red line by publicly criticizing its regulators. Watch @BloombergTV's special Red Lines: China & Big Tech https://t.co/kwz1FQSeG7 pic.twitter.com/eS3oVkkMgc — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2021

Veel plezier en succes vandaag.